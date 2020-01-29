Kazada yaralandı, 2 gün sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika

Pazartesi günü Karamanlı ilçesinde Yeşilova Caddesi'nde meydana gelen kazada Süleyman Şener, kullandığı 15 KF 973 plakalı motosikletle aynı istikamette seyreden Necip Erdoğan'ın kullandığı 15 LA 063 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Ağır yaralanan Süleyman Şener, Karamanlı Devlet Hastanesi 'ndeki ilk tedavisinin arından Burdur Devlet Hastanesi 'ne götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

İran'da 4,8 büyüklüğünde deprem oldu

Çavuşoğlu'ndan İsrail medyasındaki Hakan Fidan haberine tepki: Türk istihbaratı ilk defa bunu yapıyor