KAZADA YARALANDI; AĞABEYİNİ ARAYIP, 'GELİP, MOTOSİKLETİ ALIRSINIZ' DEDİ - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Abbas Acar (21) yaralandı. Kaza yerinde ambulans bekleyen Acar, cep telefonu ile aradığı ağabeyine, Alo abi, kaza yaptım. Durumum iyi. Gelip, motosikleti alırsınız dedi.
Mimar Sinan Bulvarı'nda Abbas Acar yönetimindeki 16 ABV 087 plakalı motosiklet, hastane kavşağından çıkan Onur Özkan (25) yönetimindeki 16 BUH 05 plakalı otomobile çarptı. Kazada, yaklaşık 5 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Acar yaralandı. Bölgedeki polis ekipleri, Abbas Acar için ambulans talep etti. Abbas Acar, ambulansı beklerken cep telefonuyla ağabeyini arayıp, Abi kaza yaptım, durumum iyi. Gelip motosikleti alırsınız dedi.
Abbas Acar, gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA
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