Son Dakika Haberleri: Kazada yaralandı, elindeki çikolatayı bırakmadı
Son Dakika 3. Sayfa Kazada yaralandı, elindeki çikolatayı bırakmadı

Kazada yaralandı, elindeki çikolatayı bırakmadı

32 dakika önce

Kazada yaralandı, elindeki çikolatayı bırakmadıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil çarptığı 10 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Kazada yaralandı, elindeki çikolatayı bırakmadı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil çarptığı 10 yaşındaki kız çocuğu yaralandı.

Çocuğun hastaneye kaldırılırken elindeki çikolatayı bırakmadığı görüldü.

Alınan bilgilere göre, İnegöl- Alanyurt yolunda Alanyurt istikametine giden Dinç A. idaresindeki 16 AAH 599 plakalı otomobil marketten çikolata alıp karşıdan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki Rihan A.'ya çarptı. Kazada yaralanan küçük kız olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Elindeki çikolatayı sımsıkı tuttuğu görülen küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Kazada yaralandı, elindeki çikolatayı bırakmadı

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:42 Kaynak: İHA
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