Son Dakika Haberleri: Kazada Yaralandı, Korkan Hamile Eşini 'Bir Şeyin Yok' Diye Sakinleştirdi (2)

Kazada Yaralandı, Korkan Hamile Eşini 'Bir Şeyin Yok' Diye Sakinleştirdi (2)

53 dakika önce

BEBEĞİNİ KAYBETTİBursa'nın İnegöl ilçesinde, halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü Eyüp Demirkol'un hafif yaralandığı kazanın ardından büyük korku yaşayan ve ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen 8 aylık hamile eşi Çiğdem Demirkol'un bebeğini kaybettiği bildirildi.

Kazada Yaralandı, Korkan Hamile Eşini 'Bir Şeyin Yok' Diye Sakinleştirdi (2), System.String[]
BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, halk otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü  Eyüp Demirkol'un hafif yaralandığı kazanın ardından büyük korku yaşayan ve ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen 8 aylık hamile eşi Çiğdem Demirkol'un bebeğini kaybettiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:47 Kaynak: DHA

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