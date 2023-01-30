Kazada yaralanan şahıs, sağlık ekipleriyle tartıştı yetmedi ambulansı terk etti - Son Dakika
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Kazada yaralanan şahıs, sağlık ekipleriyle tartıştı yetmedi ambulansı terk etti

30.01.2023 18:00

Edirne'de şarampole düşen araçta yaralanan Nuri Ç., tedaviye alındığı ambulanstaki sağlık ekibiyle tartışıp, kanlar içerisinde aracı terk etti. Jandarma ekiplerinin sakinleştirdiği Nuri Ç., hastaneye gitmesi için ikna edilip tedavi altına alındı.

Edirne- Kapıkule yolunun Eskikadın köyü sapağında meydana gelen kazada TIR parkından çıkan Mehmet Y., yönetimindeki 31 AC 275 plakalı TIR ile Kapıkule yoluna sapmak istedi. Bu sırada TIR'ı son anda fark eden 34 CKL 221 plakalı otomobilin sürücüsü Melisa Ö., TIR'a çarpmamak için manevra yaptı.

YARALILARA EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Yol kenarında sürüklenen otomobildeki 4 kişiden Nuri Ç. ile Dilan Ö., yaralanırken, otomobilde hasar meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Nuri Ç. ve Dilan Ö., sağlık ekiplerinin müdahalesiyle ambulanslara alındı.

Kazada yaralandı; sağlık ekipleriyle tartışıp ambulansı terk etti

TARTIŞIP KANLAR İÇİNDE AMBULANSTAN İNDİ

Yaralı Nuri Ç., ambulansta tedavi edilirken sağlık ekipleriyle tartıştı. Kendisine çok fazla soru sorulmasından şikayet eden Nuri Ç., bağırarak ambulansı terk etti. Tedavi olmayı reddeden ve kanlar içinde ambulanstan çıkan Nuri Ç.'yi jandarma ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

AYAKTA TEDAVİYİ KABUL ETTİ

Nuri Ç. bir süre sonra aynı ambulansa girerek tedavi olmayı kabul etti. Bu sırada yaralı Melisa Ö., ağladı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili TIR sürücüsü Mehmet Y., ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Olay yerinden kareler;

Kazada yaralandı; sağlık ekipleriyle tartışıp ambulansı terk etti
Kazada yaralandı; sağlık ekipleriyle tartışıp ambulansı terk etti
Kazada yaralandı; sağlık ekipleriyle tartışıp ambulansı terk etti
Kazada yaralandı; sağlık ekipleriyle tartışıp ambulansı terk etti
Kazada yaralandı; sağlık ekipleriyle tartışıp ambulansı terk etti
Kaynak: DHA
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Jandarma, Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazada yaralanan şahıs, sağlık ekipleriyle tartıştı yetmedi ambulansı terk etti - Son Dakika

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