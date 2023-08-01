Kazada yaralandı, sağlıkçılara 'Ben öldüm mü' diye sordu - Son Dakika
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Kazada yaralandı, sağlıkçılara 'Ben öldüm mü' diye sordu

01.08.2023 13:04

Sakarya'nın D650 karayolunda meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı kadın, sağlık ekiplerine 'Ben öldüm mü Allah rızası için doğru söyleyin' diye sordu. Sağlıkçılar, kadını sakinleştirmeye çalışırken bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sakarya'nın D650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan panelvan tipi aracın takla attığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı kadının, "4 çocuğum var, ben öldüm mü Allah rızası için doğru söyleyin" dediği ve sağlık ekiplerinin ise "Hayır ölmedin" diyerek kadını sakinleştirmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARAÇ TAKLA ATTI

Kaza, Adapazarı-Karasu D650 karayolu Söğütlü ilçesi geçişinde meydana geldi. Almanya'dan geldiği öğrenilen E.E. idaresindeki yabancı plakalı panelvan tipi araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dakikalarca 'Ben öldüm mü Allah rızası için doğru söyleyin' diye sayıkladı! Yaralı kadını zor ikna ettiler

"4 ÇOCUĞUM VAR, BEN ÖLDÜM MÜ"

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince olay yerinde müdahalesi yapılan yaralı kadın uzun bir süre, "4 çocuğum var, ben öldüm mü Allah rızası için doğru söyleyin" diye sayıkladı. Sağlık ekipleri ise yaralı kadını "Hayır ölmedin" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Dakikalarca 'Ben öldüm mü Allah rızası için doğru söyleyin' diye sayıkladı! Yaralı kadını zor ikna ettiler
Dakikalarca 'Ben öldüm mü Allah rızası için doğru söyleyin' diye sayıkladı! Yaralı kadını zor ikna ettiler
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Ayten Karaç: Canini gecmis cocuklarini dusunuyor. annelik cok zor bu yuzden cennet annelerin ayaklari altinda.. Cevap Yaz 21 0 Yayından Kaldır
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