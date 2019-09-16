Son Dakika Haberleri: Kazada yaralandı, telefonunu elinden bırakmadı
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Kazada yaralandı, telefonunu elinden bırakmadı

20 dakika önce

Çorlu'da meydana gelen olayda yaya geçidine geldiği sırada yavaşlayan otomobile motosiklet çarptı.

Kazada yaralandı, telefonunu elinden bırakmadı, System.String[]

Çorlu'da meydana gelen olayda yaya geçidine geldiği sırada yavaşlayan otomobile motosiklet çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü cep telefonunu bir an olsun elinden bırakmadı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Çorlu'da Omurtak Caddesi'nin Cumhuriyet Meydanı kısmında meydana geldi. Berk K. idaresindeki 59 UG 404 plakalı otomobil, yaya geçidine yaklaştığı sırada karşıdan karşıya geçmek isteyenlere yol vermek için yavaşladı. Yavaşlayan otomobile aynı yöne gitmekte olan Selahattin A. yönetimindeki plakasız motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşerek savrulan genç sürücüye önce kazayı gören vatandaşlar ardından da olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yardım etti.


Motosikletten yola savrularak yaralanan genç sürücü kazanın ardından cep telefonunu bir an olsun elinden bırakmadı.


Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü tedavisinin yapılması için Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.


Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri de kaza yerine gelerek inceleme yaptı. Bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndürüldü. - TEKİRDAĞ

Motosiklet, Çorlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:17 Kaynak: İHA
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