Motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada yaralılar şemsiye ile güneşten korundu

2 kişinin yaralandığı kazada, motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ağır yaralanmaktan kurtuldu

ANTALYA Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü, çevredeki vatandaşların getirdiği şemsiye ile güneşten korundu.

Kaza, Kumköy- Evrenseki yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Mandal'ın kullandığı 42 AFP 901 plakalı motosiklet, iddiaya göre U dönüşü yapmakta olan Fatih Demir'in kullandığı 07 ASR 566 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve başını yere çarpan motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde kazayı yaralı olarak atlatırken, otomobilde yolcu olarak bulunan Alman vatandaşı Renate Graumann da yaralandı.

Güneşten şemsiye ile korudu

Kazanın ardından yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına esnaflar koştu. Yol kenarında işyeri bulunan bir esnaf, işyerinin önünde bulunan şemsiyeyi yaralının üzerine tutarak güneşten korumaya çalıştı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.