Son dakika haberi! KAZADA YARALIYA SÜNGER YATAKLI GÖLGE

Son dakika gelişmesine göre ADANA'nın Kozan ilçesinde, otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde, otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yerde yatan yaralıyı güneşten korumak isteyen vatandaşlar, sünger yatakla gölge oluşturdu. Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Andıl Caddesi Şıh Efendi Bulvarı kavşağında meydana geldi. Yasin Öner yönetimindeki 34 BIU 643 plakalı otomobil, Abidin Eriş'in kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yere düşüp, yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yaralıyı sıcaktan korumak için bir iş yerinden getirdikeri sünger yatakla gölge oluşturdu. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücü Yasin Öner, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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