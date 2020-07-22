Kazada yaşamını yitiren İrem Su'nun babasından hüzünlendiren paylaşım - Son Dakika

BURDUR'da, geçen yıl mart ayında geçirdiği trafik kazasında yaralandıktan bir gün sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın (19) babası Halil Akkaya, kızının doğum gününde yaptığı paylaşımla hüzünlendirdi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi kavşağında 13 Mart 2019 sabahı yaşanan kazada, Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobile kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlenen Uzman Çavuş Emre Esmer'in kullandığı 03 RF 575 plakalı otomobil çarptı. Kazada Süleyman Emre Kılınç, beraberinde bulunan İrem Su Akkaya ve Beyza Din (19) ile diğer otomobilin sürücüsü Emre Esmer yaralandı. Ağır yaralı olarak Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan buradan da Isparta'ya sevk edilen MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, kazadan 1 gün sonra yaşamını yitirdi.

İrem Su Akkaya'nın doğum günü nedeniyle babası Halil Akkaya'nın bugün sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşım hüzünlendirdi. Baba Akkaya, anne Leyla ve İrem Su'nun doğum günü pastasındaki mumları söndürürken çekilmiş fotoğrafı ile yaptığı paylaşımda, "Benim kızım hep 19 yaşında. İyi ki doğdun bir tanem. 1999'da bugün dünyaya geldin ve bize dünyadaki en güzel duyguyu tattırdın. Bizi annelik ve babalıkla şereflendirdin. Biz senden razı idik. Allah'ım da razı olsun. Seni çok seviyoruz bir tanem" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İrem Su Akkaya'nın bulunduğu araca çarparak ölümüne neden olmakla yargılanan sürücü Emre Esmer'e yerel mahkemenin verdiği 9 yıl 9 ay hapis cezası, 7 yıl 6 aya, 2,5 yıl olan sürücü belgesine el koyma süresi de 1 yıla düşürülmüştü.