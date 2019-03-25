Son Dakika Haberleri: Kazada Yaşamını Yitiren Komando Tarlacı, Toprağa Verildi

Kazada Yaşamını Yitiren Komando Tarlacı, Toprağa Verildi

1 saat önce

Kastamonu'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Komando Uzman Erbaş Emre Tarlacı, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

Kazada Yaşamını Yitiren Komando Tarlacı, Toprağa Verildi, System.String[]
Kastamonu'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Komando Uzman Erbaş Emre Tarlacı, memleketi Karaman'da toprağa verildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığında dün düzenlenen törenin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna getirilen Tarlacı'nın cenazesi, hastaneden alınarak babaevine götürüldü.

Helallik alınmasının ardından cenaze, törenin düzenleneceği 15 Temmuz Aktekke Demokrasi Meydanı'na getirildi. Baba İbrahim, anne Ayşe Tarlacı ve yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü Lütfi Ketenci'nin, öğle namazını müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Tarlacı'nın naaşı, Kırmahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Tarlacı'nın ailesi ve yakınları ile Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, siyasi partilerin il başkanları, belediye başkan adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hamdi Y. (41) idaresindeki 37 DH 677 plakalı kamyon ile jandarma uzman onbaşı Emre Tarlacı yönetimindeki 41 VK 580 plakalı otomobil çarpışmış, kazada sürücü Emre Tarlacı ile aynı otomobilde bulunan jandarma uzman onbaşılar İsmail Doğan ve Enes Sertkaya olay yerinde hayatını kaybetmiş, uzman erbaş Ecmain Burak Çelikoğlu (23) ile kamyon şoförü Hamdi Y. ise yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:33 Kaynak: AA

Jandarma, Kastamonu, Karaman, Komando, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin Borsasından Bir Günde 1,6 Milyar Dolar Çıktı Erdoğan: Nike Ağrı'ya Fabrika Kuracak, 5 Bin Kişiye İstihdam Sağlanacak Belediye Başkanı'nın Pazar Arabası Dağıtımı, İzdihama Neden Oldu Binali-Semiha Yıldırım Çifti, Akbillerini Basıp Gebze-Halkalı Trenine Bindi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 16:29:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada Yaşamını Yitiren Komando Tarlacı, Toprağa Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]