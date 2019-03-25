Son Dakika Haberleri: Kazada Yaşamını Yitiren Komandonun Cenazesi Defnedildi

Kazada Yaşamını Yitiren Komandonun Cenazesi Defnedildi

1 saat önce

Kastamonu'da önceki gün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren komando uzman erbaş Enes Sertkaya'nın cenazesi, memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

Kastamonu'da önceki gün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren komando uzman erbaş Enes Sertkaya'nın cenazesi, memleketi Elazığ'da toprağa verildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törenin ardından Elazığ'a getirilen Sertkaya'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, meslektaşlarının omuzlarında Hacı Osmaniye Camisi'ndeki katafalka konuldu, öz geçmişi okundu.

Elazığ Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın kıldırdığı namazın ardından Sertkaya'nın naaşı, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Törene, Sertkaya'nın ailesi ve yakınları ile Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kastamonu'da önceki gün Hamdi Y. (41) idaresindeki 37 DH 677 plakalı kamyon ile jandarma uzman onbaşı Emre Tarlacı yönetimindeki 41 VK 580 plakalı otomobille çarpışmış, kazada sürücü Tarlacı ile aynı otomobilde bulunan jandarma uzman onbaşılar İsmail Doğan ve Enes Sertkaya olay yerinde hayatını kaybetmiş, uzman erbaş Ecmain Burak Çelikoğlu (23) ile kamyon şoförü Hamdi Y. ise yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:08 Kaynak: AA

Jandarma, Kastamonu, Elazığ, Güncel
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