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Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun - Son Dakika

Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun

04.10.2021 07:06

İstanbul Sarıyer'de otomobil ile moto kuryenin çarpıştığı kazada, moto kurye yaşamını yitirdi. Sürücünün yakını ise tepki çeken ifadeler kullandı. İsmi bilinmeyen şahıs, bir kişinin yaşamını yitirdiği kaza için "Motosiklet kazası, ne haber değeri var bunun" sözlerine yer verdi.

Sarıyer'de otomobil ile moto kuryenin kafa kafaya çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgeye giden gazeteciler, sürücünün yakınının tepkisiyle karşılaştı. İsmi bilinmeyen kadın, gazetecilere yönelik, "Her gün motosiklet kazası oluyor, ne haber değeri var bunun" sözlerini kullandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE VEFAT ETTİ

Önceki gün saat 15.30 sıralarında Sarıyer Demirciköy Yolu, Sazlıdere Sokak üzerinde iddiaya göre, bir pizza firmasında kurye olarak çalışan Ferdi S., 34 TT 9060 plakalı motosiklet ile aldığı siparişi teslim etmeye giderken şiddetli yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayan kurye, karşı şeritten gelen 34 ND 3563 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola fırlayan kurye ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıkları kuryeyi yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferdi S. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada moto kurye hayatını kaybetti! Sürücünün yakınının sözleri çileden çıkardı: Ne haber değeri var bunun

BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA İÇİN 'BUNUN HABER DEĞERİ YOK' DEDİ

Kazayı haber alarak olay yerine gelen otomobil sürücüsünün bir yakını, görüntü almaya çalışan basın mensubuna tepki göstererek, "Bunun bir haber değeri yok ki, motor kazası, ne haber değeri var onu anlamadım. İstanbul'un her yerinde şu an binlerce motor kazası oluyor, bunun neden haber değeri var anlamadım" dedi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda trafik, jandarma ekiplerinin güvenlik tedbiri almasının ardından tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazada hurdaya dönen motosiklet ile otomobil çekiciler yardımı ile kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kazada moto kurye hayatını kaybetti! Otomobil sürücüsünün yakınının sözleri çileden çıkardı: Ne haber değeri var bunun
Kazada moto kurye hayatını kaybetti! Sürücünün yakınının sözleri çileden çıkardı: Ne haber değeri var bunun
Kazada moto kurye hayatını kaybetti! Sürücünün yakınının sözleri çileden çıkardı: Ne haber değeri var bunun
Kazada moto kurye hayatını kaybetti! Sürücünün yakınının sözleri çileden çıkardı: Ne haber değeri var bunun
Kazada moto kurye hayatını kaybetti! Sürücünün yakınının sözleri çileden çıkardı: Ne haber değeri var bunun
Kazada moto kurye hayatını kaybetti! Sürücünün yakınının sözleri çileden çıkardı: Ne haber değeri var bunun
Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun

Demirciköy, Otomobil, Sarıyer, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun - Son Dakika
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