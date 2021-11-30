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Kazada yaşamını yitiren polis memuru Buket'e şehitlik unvanı verildi - Son Dakika

Kazada yaşamını yitiren polis memuru Buket'e şehitlik unvanı verildi

30.11.2021 15:34
Kazada yaşamını yitiren polis memuru Buket'e şehitlik unvanı verildi

İZMİR'de görev yerine giderken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş (28), 3 yıl sonra mahkeme kararıyla şehit sayıldı.

İZMİR'de görev yerine giderken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş (28), 3 yıl sonra mahkeme kararıyla şehit sayıldı. Buket Keleş'in Kırşehir'de yaşayan babası Hamdi Keleş, "Kızım 07.00'de işte olması gerekirken saat 06.45'te işe gidiyor. 15 dakika için 3 yıl hukuki mücadele verdik. Sonunda da kazandık" dedi.

Kaza, 19 Kasım 2018'de Adnan Menderes Havalimanı kontrol noktası yakınında meydana geldi. Torbalı yönüne giden Sedat A. yönetimindeki 43 DA 218 plakalı minibüs, işe gitmek için yolun karşısına geçen polis memuru Buket Keleş'e çarptı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Keleş, 8 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Polis memuru Keleş, mesai saatine başlamadan önce kazada yaşamını yitirdiği gerekçesiyle şehit sayılmadı. Bunun üzerine Keleş'in Kırşehir'de yaşayan ailesi, kızlarının şehit sayılması için hukuk mücadelesi başlattı. Ankara Adliyesi'nde açılan dava 5'inci İş Mahkemesi'nde görüldü. Davaya, hayatını kaybeden Buket Keleş'in babası Hamdi Keleş ile avukatı Osman Yaşar Terazi katıldı. Mahkeme heyeti, Buket Keleş'e şehitlik unvanı verdi.Karar sonrası açıklamalarda bulunan Buket Keleş'in babası Hamdi Keleş, "Kızım 07.00'de işte olması gerekirken saat 06.45'te işe gidiyor. Bu nedenle de Sosyal Güvenlik Kurumu kızım görev yerine 15 dakika erken geldiği için sorun yarattı. Bu durum bizi 3 yıl yıprattı. 15 dakika için 3 yıl hukuki mücadele verdik. Sonunda da kazandık" dedi.'MAHKEME KARARI BİZİ ÇOK SEVİNDİRDİ'

Görülen duruşmayla ilgili de konuşan Keleş, "Ankara İş Mahkemesi'nde görülen dava sonuçlandı. Adalet yerini buldu. Kızım şehitliği aldı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İçimiz rahat etmese de biraz su serpilmiş oldu. Kızıma vuran şahıs dışarıda ama yine de adalet yerini buldu. Mahkeme kararı bizi çok sevindirdi. Çocuğumuz yok ama onun ruhunu yaşattılar. 'Adalet mülkün temelidir' söylemi gerçekten doğruymuş. Adalete güveniyoruz" ifadelerini kullandı.


Kazada yaşamını yitiren polis memuru Buket'e şehitlik unvanı verildi
Kazada yaşamını yitiren polis memuru Buket'e şehitlik unvanı verildi
Kazada yaşamını yitiren polis memuru Buket'e şehitlik unvanı verildi
Kazada yaşamını yitiren polis memuru Buket'e şehitlik unvanı verildi
Kazada yaşamını yitiren polis memuru Buket'e şehitlik unvanı verildi
Kazada yaşamını yitiren polis memuru Buket'e şehitlik unvanı verildi

Polis Memuru, Kırşehir, Mahkeme, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kazada yaşamını yitiren polis memuru Buket'e şehitlik unvanı verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazada yaşamını yitiren polis memuru Buket'e şehitlik unvanı verildi - Son Dakika
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