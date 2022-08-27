Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mardin'de taziye ziyareti (2) - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mardin'de taziye ziyareti (2)

27.08.2022 17:56
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mardin'de taziye ziyareti (2)

KAZADA YAŞAMINI YİTİRENLER İÇİN MEVLİTDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, taziye ziyaretinin ardından kazada yaşamını yitirenler için Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katıldı.

KAZADA YAŞAMINI YİTİRENLER İÇİN MEVLİT

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, taziye ziyaretinin ardından kazada yaşamını yitirenler için Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Camisi'nde düzenlenen mevlit programına katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Türkçe ve Kürtçe mevlit okutulup dua edildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, konuşmasında, "Hepimizin başı sağ olsun. Bundan 1 hafta önce beklenmedik bir kazayla 20 kardeşimizi Hakk'a uğurladık. Allah hepsine rahmet eylesin. Milletimizin genelde, Derik halkımızın özelde başı sağ olsun. Vefat eden tüm kardeşlerimizin mekanları cennet olsun inşallah. Derik'te ve Antep'te elim kaza sonucu vefat eden kardeşlerimizin ruhları şad olsun" dedi.

Programın ardından Derik Belediyesi Hizmet Binası bahçesinde konuklara pirinç pilavı, kavurma ve tatlı ikram edildi.

Emrullah KARAKAŞ-Nurettin FİDANCAN/ Derik (Mardin),


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Diyabet İşleri Başkanı Erbaş, Derik'te Mevlit ve dua programına katıldı Diyabet İşleri Başkanı Erbaş, Derik'te Mevlit ve dua programına katıldı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Derik'te mevlit programına katıldı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Derik'te mevlit programına katıldı
Kaynak: DHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mardin'de taziye ziyareti (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mardin'de taziye ziyareti (2) - Son Dakika
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