Kazada yavrularını kaybeden kedi, başka yavru kedilere sütannelik yapıyor - Son Dakika

Kazada yavrularını kaybeden kedi, başka yavru kedilere sütannelik yapıyor
Adıyaman Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde yaralı halde bulunan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen yavruları kurtarılamayan kedi, belediyenin rehabilitasyon merkezindeki diğer annesiz kedilere sütannelik yapmaya başladı.
Adıyaman Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde yaralı halde bulunan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen yavruları kurtarılamayan kedi, belediyenin rehabilitasyon merkezindeki diğer annesiz kedilere sütannelik yapmaya başladı.
Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde yaralı halde bulunan hamile kediyi rehabilitasyon merkezine götürerek tedavisini gerçekleştirmişti. Tüm müdahalelere rağmen yavruları kurtarılamayan kedi, yavru hasretini merkezde bulunan annesiz diğer kedilere sütannelik yaparak gidermeye çalışıyor. Konu ile ilgili bilgi veren Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü yetkilileri, "Ekiplerimiz, geçtiğimiz günlerde duyarlı vatandaşlarımızın yaptığı ihbar neticesinde meydana gelen kazada yaralanan hamile bir kediyi merkezimize getirerek, tedavi altına almıştı. Hemen ameliyata alınarak yaraları sarılan kedimizin yavruları kurtarılamamıştı. Ameliyat sonrası merkezimizde tedavisi devam eden kedimizin sağlığı her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Yavaş yavaş kendisine gelen kedimiz yavru hasretini merkezimizde bulunan annesiz diğer kedilere sütannelik yaparak gidermeye çalışıyor. Bu güzel görüntü bizleri çok mutlu etti" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 04:31 Kaynak: İHA
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