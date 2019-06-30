Son Dakika Haberleri: Kazada yıkılan elektrik direği yangın çıkardı... Kaza anı böyle görüntülendi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kazada yıkılan elektrik direği yangın çıkardı... Kaza anı böyle görüntülendi

15 dakika önce

Kazada yıkılan elektrik direği yangın çıkardı.

Kazada yıkılan elektrik direği yangın çıkardı... Kaza anı böyle görüntülendi
Otomobilin elektrik direğine çarpması ve yangının çıkışı güvenlik kameralarına yansıdı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir aracın elektrik direğine çarpması sonucu kopan teller çalılık alanda yangın çıkardı. Aracın direğe çarpma anı ile yangının çıkışı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Manavgat Titreyengöl yolu üzerinde13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kaza sonrası direk eğilirken, kopan kablolardan gelen akımla, yol kenarındaki çalılık alanda yangın çıktı. Yangın sonrası araç sürücüsü bölgeden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, rüzgarla hızla ilerleyen yangını yerleşim yerleri ve ormanlık alana ilerlemeden kontrol altında aldı.
Kaza sonrası olay yerinden kazalı aracıyla ayrılan sürücüyü bulmak için polis çalışma başlattı.
Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan aracın elektrik direğine çarptığı ve ardından çıkan yangın sonrası aracıyla birlikte uzaklaştığı görülüyor.
Kazada yıkılan elektrik direği yangın çıkardı... Kaza anı böyle görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:25 Kaynak: İHA
Antalya, Manavgat, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Datça'daki yangında sabotaj şüphesi! Cami imamı yardım çağrısı yaptı Datça'da yangının oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı İstanbul Hasdal'da orman yangını Hasdal'da askeri alandaki ormanda yangın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 19:40:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazada yıkılan elektrik direği yangın çıkardı... Kaza anı böyle görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]