Kazada yol güvenliğini alırken şehit düşen uzman çavuşun naaşı memleketine uğurlandı - Son Dakika
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Kazada yol güvenliğini alırken şehit düşen uzman çavuşun naaşı memleketine uğurlandı

03.10.2022 13:18

Kazada yol güvenliğini alırken şehit düşen uzman çavuşun naaşı memleketine uğurlandı Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaza ihbarına giden jandarmaya yoldan geçen başka bir araç çarpması sonucu şehit düşen asker, törenle memleketine uğurlandı.

Kazada yol güvenliğini alırken şehit düşen uzman çavuşun naaşı memleketine uğurlandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaza ihbarına giden jandarmaya yoldan geçen başka bir araç çarpması sonucu şehit düşen asker, törenle memleketine uğurlandı.

Kırklarelinin Lüleburgaz ilçesinde gece geç saatlerde meydana gelen kaza ihbarına giden jandarma ekipleri, kazaya ilişkin yolda güvenlik önlemleri alırken o sırada başka bir aracın çarpması sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan askerlerden Hüseyin Cerit yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

"Baba kalk beni yalnız bırakma"

Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Cerit İçin Kırklareli İl Jandarma Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli İl Jandarma Komutanı Cemalletin Akyüz, Kırklareli İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, ve şehidin mesai arkadaşları katıldı. Törene katılan şehidin yakınları tabutun başında zaman zaman sinir krizleri geçirerek gözyaşı döktü. Törende şehidin kızı Defne Cerit, asker selamı vererek, "Baba kalk beni yalnız bırakma lütfen" dedi. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra dualar okundu. Duaların ardından şehidin naaşı memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

Yol güvenliğini alırken şehit düştü

Kaza, Kırklareli, Lüleburgaz ilçesi, D-100 Karayolu Edirne istikameti Ayvalı kavşağında meydana geldi. İhbar üzerine Uzm. Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Cerit, emir komutasındaki 3 personelden oluşan devriye ekibi, Babaeski Bölge Trafik ekipleri ve Karayolları müdahale ekibi ile, yol güvenliğini almaya çalışarak önceden meydana gelen kazaya müdahale etmeye çalıştı. O esnada sürücülüğünü K.S.'nin yaptığı 39 SK 997 plakalı aracı ile kaza bölgesine ikazlara uymayarak ve aşırı süratli bir şekilde girerek önce kaza bölgesindeki dubalara sonrada jandarma ekiplerine ve 39 JAA 025 plakalı devriye aracına çarptı.

Sürücüde ağır yaralı

Kazada devriye Komutanı Uzman Çavuş Hüseyin Cerit ve mesai arkadaşı Uzman Çavuş Ekrem Kılınç ve otomobil sürücüsü K.S. yaralandı. Haber verilmesine üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ekibi sevk edilerek her iki jandarma personeli ve otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Hüseyin Cerit yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Meydana gelen feci kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Kırklareli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada yol güvenliğini alırken şehit düşen uzman çavuşun naaşı memleketine uğurlandı - Son Dakika

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