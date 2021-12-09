Kazada yola savrulan tavuklar telef oldu - Son Dakika

Suruç - Birecik karayolunun 85'inci kilometresinde meydana gelen kazada, sürücüleri belirlenemeyen 16 LD 479 plakalı tavuk yüklü pikap ile 27 ABJ 261 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

4 KİŞİ YARALANDI, ÇOK SAYIDA TAVUK TELEF OLDU

Kazada hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yararlar ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, çarpmanın etkisiyle yola savrulan çok sayıda tavuk ise telef oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.