Kazada yürek burkan detay... İkiz kardeşleri servis kazası ayırdı - Son Dakika
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Kazada yürek burkan detay... İkiz kardeşleri servis kazası ayırdı

09.03.2022 16:42
Kazada yürek burkan detay... İkiz kardeşleri servis kazası ayırdı

Samsun'un Yakakent ilçesinde ikiz öğrencileri servis kazası ayırdı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde ikiz öğrencileri servis kazası ayırdı. Kazada ölen öğrencinin ikiz olduğu, ikizinin de yaralandığı ortaya çıktı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, acılı babaya taziyede bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Murat Balcı idaresindeki 55 TB 488 plakalı minibüs, Kuzören Mahallesi mevkisinde kardan dolayı kayarak yoldan çıktı. Şarampole yuvarlanan araçta bulunan lise öğrencilerinden 15 yaşındaki Sibel Şahin hayatını kaybederken, aralarında servis şoförünün de bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Sibel Şahin'in ikizi Sevgi Şahin'in de yaralı olarak hastanede olduğu ortaya çıktı. Kazanın yaralıları, Sevgi Şahin (14) ve Tülay Ş.'nin Alaçam Devlet Hastanesi'nde, Alihan D., Tuğba Şahin, Özlem Köse, Beratı Kirişçi ve servis şoförü Murat Balcı'nın Bafra Devlet Hastanesi'nde tedavi altında olduğu öğrenildi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, öğrencilerden Bafra Devlet Hastanesi'nde tedavi görenleri ziyaret ederek doktorlarından sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Daha sonra da Alaçam Devlet Hastanesi'nde Şahin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bir çocuğunu kaybeden diğeri de yaralı olan Erdal ve Nazmiye Şahin çiftini gören Vali Dağlı, Allah'tan rahmet, başsağlığı, sabır ve metanet diledi.

"1 ÖĞRENCİMİZİ KAYBETTİK, YARALILARIN DURUMLARI İYİ"

Vali Dağlı yaptığı açıklamada, "Sabah bir acıyla kalktık. Maalesef Kuzören Mahallemizde öğrenci servisimiz kaymak suretiyle kaza yaptı. Burada şoför dahil 7 öğrencimiz yaralandı. Bir tanesini maalesef kaybettik. Diğer öğrencilerimiz Bafra Devlet Hastanesinde. Alaçam'daki 2 öğrencimizi de oraya gönderiyoruz. Kontrol amaçlı. Genel itibarıyla durumları iyi. Tabii, acı bir durum. Çünkü bir öğrencimizi kaybetmemiz olayın en acısı. İnşallah diğer öğrencilerimize bir zarar gelmez, iyileşirler" dedi.

(İHA)

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Devlet Hastanesi, Zülkif Dağlı, Yakakent, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kazada yürek burkan detay... İkiz kardeşleri servis kazası ayırdı - Son Dakika


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