Kazadan 10 saat sonra yaralı bulundu, hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kazadan 10 saat sonra yaralı bulundu, hastanede yaşamını yitirdi

04.02.2023 19:39
Kazadan 10 saat sonra yaralı bulundu, hastanede yaşamını yitirdi

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde gece elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Halil Patan (36) araçtan çıktıktan bir süre sonra bayıldı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde gece elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Halil Patan (36) araçtan çıktıktan bir süre sonra bayıldı. Olay yerine gelen polis, sürücünün araçtan çıkarak kaçtığını düşünürken, kazadan 10 saat sonra Halil Patan, kaza yerinin yakınında yaralı bulundu. Hastaneye kaldırılan Patan yaşamını yitirdi.

Kaza saat 04.30 sıralarında, Yeni Mahalle kavşağında meydana geldi. Elektrik direğine çarpan otomobilde kimsenin olmadığını gören polis ekipleri, sürücünün olay yerinden kaçtığını düşündü. Araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Bugün saat 14.30 sıralarında olay yerinin yakınlarında yolun altında kalan arazide yerde bir kişi görüldü. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi ağır yaralanan Halil Patan'ı Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Halil Patan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Karasu'da restoran işleten Halil Patan'ın kazanın ardından araçtan çıktığı, olay yerinin yakınlarında baygınlık geçirdiği düşünüldü. Kazadan 10 saat sonra bulunan Halil Patan'ın olay yerinde kalması veya arama yapılması durumunda yaşama ihtimali olabileceği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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