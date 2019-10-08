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Kazadan bir adımla kurtuldu

35 dakika önce

Rize'de meydana gelen trafik kazasında kaldırımda yürüyen genç kadın kazadan 1 adımla kurtuldu.

Rize'de meydana gelen trafik kazasında kaldırımda yürüyen genç kadın kazadan 1 adımla kurtuldu.

Kaza Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Fırtına Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebebi henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bir anda otoyolun kenarında duran inşaat malzemesi satan dükkana doğru yöneldi. O sırada kaldırımda yürüyen bir kadın otomobilin kaldırımın üzerine çıkmasıyla neye uğradığını şaşırarak adım atamadı. Atamadığı adım ise onu bir felaketten korudu. Araç hemen önünden geçerek işletmenin tel örgülerinden içeriye girdi. O anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

(Hasan Fehmi Demir - Oğuz Bal/İHA)

Kazadan bir adımla kurtuldu

Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:25 Kaynak: İHA
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