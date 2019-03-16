Kazadan Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu
1 saat önce
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Bükeyle Gelgeç (29), aracın büyük hasar gördüğü kazayı yara almadan atlattı.
MANİSA'nın Yunusemre
ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Bükeyle Gelgeç (29), aracın büyük hasar gördüğü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy
Caddesi Organize Sanayi Bölgesi
girişinde meydana geldi. Çalıştığı beyaz eşya üretimi yapan fabrikaya gitmek için yola çıkan Bükeyle Gelgeç yönetimindeki 09 AS 126 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Gelgeç, otomobilin büyük hasar gördüğü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.
Takla atan otomobil, kaza yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı.
- Manisa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:28 Kaynak: DHA
TEM'de Trafiği Kilitleyen Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
Üç İlde Girmedik Ev Bırakmamışlar! Maskeli Beşler Çetesine Polis Operasyonu
Mehmet Ali Birand'ın Abisi Mehmet Ural Birand Hayatını Kaybetti
Fikret Yüksel Vakfı 10 Yılda 20 Bin Öğrencinin Hayatına Dokundu