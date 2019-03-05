Son Dakika Haberleri: Kazadan Dakikalar Önce Aracının İçinde "Drift" Videosu İzlemiş

Kazadan Dakikalar Önce Aracının İçinde "Drift" Videosu İzlemiş

51 dakika önce

Maslak'ta test sürüşü yaptığı aracıyla dere yatağına uçarak ölen genç son yolculuğuna uğurlandıGencin kazadan önce aracın içinde "drift" videosu izleyerek ilerlediği görüntüleri ortaya çıktı.

Kazadan Dakikalar Önce Aracının İçinde
Maslak'ta test sürüşü yaptığı aracıyla dere yatağına uçarak ölen genç son yolculuğuna uğurlandı

Gencin kazadan önce aracın içinde "drift" videosu izleyerek ilerlediği görüntüleri ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA

Maslak'ta tamirden aldığı aracını test ederken kaza yaparak ölen Vedat Gülbey (24) son yolculuğuna uğurlandı. Gülbey'in kazadan dakikalar öncesinde aracının içinde 'drift' videosu izleyerek ilerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Maslak'ta dün öğlen saatlerinde sanayiden aldığı aracını test etmek isterken dere yatağına uçarak hayatını kaybeden Vedat Gülbey son yolculuğuna uğurlandı. Kağıthane Hamidiye Ulu Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Gülbey'in ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından Gülbey Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KAZA YAPTIĞI ARAÇTA DRİFT VİDEOLARI İZLİYORDU

Otomobil tutkunu Gülbey hız merakıyla da tanınıyordu. Vedat Gülbey'in sosyal medya hesaplarında araçlarla çekilmiş birçok fotoğraf ve görüntüsü bulunuyor. Vedat Gülbey'in kazadan önce aracının içinde 'drift' adı verilen otomobil gösterisi izlerken çekilmiş görüntüleri de ortaya çıktı. Gülbey'in sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüde hem kaza yaptığı araçla ilerlediği hem de video izlediği görülüyor. Öte yandan kaza anı da güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde hızla gelen aracın kontrolden çıkarak dere yatağına uçtuğu görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gülbey'in sosyal medyada paylaştığı videolar

-Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri

-Camide toplanan kalabalık

-Ailenin tabuta sarılıp ağlaması

-Cenaze namazı

-Cenazenin götürülmesi

-Kazayla ilgili dün çekilen görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:05 Kaynak: DHA

Maslak, Güncel
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