Kazadan dolayı ulaşıma kapanan D-100 kara yolunun İstanbul yönü açıldı - Son Dakika

Kocaeli'de yolda yatan kişiye çarpmamak için sürücüsü manevra yapan tıra kamyonun çarpması sonucu kapanan D-100 kara yolunun İstanbul istikameti, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
İzmit Halkevi mevkisinde 41 HT 050 plakalı tırın sürücüsü T.K, yolda hareketsiz yatan birini fark etti. Bunun üzerine manevra yapan tıra, arkadan A.C. yönetimindeki 41 DV 150 plakalı kamyon çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyon sürücüsü A.C, ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Üst geçitten atlayarak intihar ettiği değerlendirilen yoldaki kişinin cesedi, savcının incelemesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler, İstanbul yönüne gidecek sürücüleri yan yola yönlendirdi.
Yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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