Kazadan kıl payı böyle kurtuldu

BARTIN - Bartın'da iki aracın karıştığı kazada, karşı geçmek için bekleyen yaya şans eseri kurtuldu.

Bartın- Amasra yolu Arıt kavşağında meydana gelen olayda, kavşaktan kontrolsüz çıkış yapan otomobil ile yoldan hızla gelmekte olan otomobil çarpıştı. İki aracın çarpıştığı esnada yol kenarında bekleyen yaya son anda kendini kenara atarak kurtulabildi. Yayanın saniyeler içinde ölümden kurtulma anı olay yerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.