Son Dakika Haberleri: Kazadan korna çalarak son anda kurtuldu
Son Dakika Güncel Haber

Kazadan korna çalarak son anda kurtuldu

7 saat önce

Karabük'te bir sürücü, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yapan otomobilin çarpmasından korna çalarak kurtuldu.

Karabük'te bir sürücü, karşı yönden gelen ve şerit ihlali yapan otomobilin çarpmasından korna çalarak kurtuldu.

Zonguldak'tan Karabük'e cipiyle seyahat eden fotoğraf sanatçısı Cemil Belder (34), karşı yönden gelen otomobilin şeridine girmesi üzerine, kornaya basarak fren yaptı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 67 VA 329 plakalı otomobil ise son anda manevra yaparak yoluna devam etti.

Olay anı Belder'in aracındaki güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Görüntülerde, yolda ilerleyen Belder'in karşısında otomobili fark edince kornaya bastığı, otomobilin ise son anda manevra yaparak çarpmaktan kurtulduğu yer alıyor.

Belder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 gün önce Zonguldak'tan Karabük'e gelirken aniden otomobili fark ettiğini, kornaya basarak kazayı önlediğini söyledi.

Karşı yönden gelen sürücünün uyumuş olabileceğini belirten Belder, yavaş gitmemiş olsa kazadan kaçınmasının imkansız olduğunu, sürücülerin hız yapmaması gerektiğini ifade etti.

Belder, görüntüleri sosyal medyada paylaştığını, ayrıca gerekli yerlere şikayette bulunduğunu anlattı.

Zonguldak, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da kaza yapan araçtaki kurşun izleri polisi harekete geçirdi
Talihsiz yeğen, ölen amcasını gözyaşları arasında teşhis etti AK Parti MYK'da ihracı istenen Özdağ ve Başçı'dan ilk açıklama AK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu ve üç isme ihraç kararı çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 03:11:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazadan korna çalarak son anda kurtuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]