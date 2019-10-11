Son Dakika Haberleri: Kazadan saniyelerle kurtuldular...Park halindeki otomobilin lastiğine çarpıp böyle takla attı
Son Dakika 3. Sayfa Kazadan saniyelerle kurtuldular...Park halindeki otomobilin lastiğine çarpıp böyle takla attı

Kazadan saniyelerle kurtuldular...Park halindeki otomobilin lastiğine çarpıp böyle takla attı

1 saat önce

Kazadan saniyelerle kurtuldular.

Kazadan saniyelerle kurtuldular...Park halindeki otomobilin lastiğine çarpıp böyle takla attı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobil park halindeki otomobilin lastiğine çarptıktan sonra ters döndü. Kazada şans eseri yaralanan olmazken 3 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaza, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre şehir merkezi istikametine giden Yüksel Akgün idaresindeki 26 EY 844 plakalı otomobil, park halindeki 67 TB 320 plakalı dışa kıvrımlı olan lastiğine ardından da yine önünde park halinde duran 67 UA 367 plakalı otomobile çarptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil çarpmanın etkisiyle caddeye ters düştü. Kaza anında çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken ters dönen otomobildeki sürücünün yardımına koştu. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan sürücü olay yerine gelen 112 sağlık görevlilerine sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmek istemedi.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri aldıkları güvenlik önlemlerinin ardından kaza yapan otomobili çekiciyle kaldırdı. Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalan yol otomobilin kaldırılması ile yeniden trafiğe açıldı.

Kazadan saniyelerle kurtuldular...Park halindeki otomobilin lastiğine çarpıp böyle takla attı

Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:09 Kaynak: İHA
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