Son Dakika Haberleri: Kazadan son anda kurtulan yaya, güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Kazadan son anda kurtulan yaya, güvenlik kamerasında

Kazadan son anda kurtulan yaya, güvenlik kamerasında

1 saat önce

BARTIN'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Kazadan son anda kurtulan yaya, güvenlik kamerasında, System.String[]

BARTIN'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardaki 3 kişi yaralandı. Kaza sırasında yol kenarında bekleyen 1 kişi, son anda kendisini geriye atarak kurtardı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Kaza, dün öğlen saatlerinde, Bartın- Amasra yolu Arıt kavşağında meydana geldi. Sürücüsü Amasra yönüne giden otomobille kavşaktan çıkan otomobil çarpıştı. Kaza sırasında yol kenarında bekleyen bir kişi, son anda kendisini geriye atarak otomobillerin altında kalmaktan kurtuldu. Kazada, otomobillerdeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından yaralılar, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişi tedavilerinin ardından taburcu oldu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.


Amasra, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:28 Kaynak: DHA
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