Kazadan son anda kurtuldular, tartışmanın sonu görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika
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Kazadan son anda kurtuldular, tartışmanın sonu görenleri hayrete düşürdü

16.06.2022 10:41

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet ve otomobil çarpışmaktan son anda kurtuldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet ve otomobil çarpışmaktan son anda kurtuldu. Kişilerin arasında çıkan tartışma ise motosiklet sürücüsünün tatlı dili sayesinde çaycıda bitti.

İstanbul'dan arkadaşını ziyaret etmek için motosikletine binerek Gebze'ye gelen yüzme antrenörü Orhan Köseoğlu, trafikte ilginç bir olayla karşı karşıya kaldı. Motosikletiyle seyir halinde olan Köseoğlu, yol üzerinde bir otomobilin iki şeridi ortalayarak gittiğini fark etti. Otomobili geçmek için hızlanan motosiklet sürücüsü, o sırada otomobil sürücüsünün aynaya bakmadan şerit değiştirmesi sonrasında kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Otomobil sürücüsünün kendisiyle bir süre tartışmasına rağmen olumlu cümleler kurarak sakinliğini koruyan Köseoğlu, bu davranışıyla otomobil sürücünün de sakinleşmesini sağladı. Bunun üzerine otomobil sürücüsü, yaptığı hatanın farkına vararak tartıştığı motosiklet sürücüsünü çay içmeye davet etti. Motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedilen o anlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Kazadan son anda kurtuldular, tartışmanın sonu görenleri hayrete düşürdü
Kazadan son anda kurtuldular, tartışmanın sonu görenleri hayrete düşürdü
Kazadan son anda kurtuldular, tartışmanın sonu görenleri hayrete düşürdü
Kazadan son anda kurtuldular, tartışmanın sonu görenleri hayrete düşürdü
Kazadan son anda kurtuldular, tartışmanın sonu görenleri hayrete düşürdü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazadan son anda kurtuldular, tartışmanın sonu görenleri hayrete düşürdü - Son Dakika

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