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Kazadan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi

32 dakika önce

Kazadan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildiBOLU - Bolu'da kontrolden çıkan otomobil önündeki araca çarptıktan sonra refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazadan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi

BOLU - Bolu'da kontrolden çıkan otomobil önündeki araca çarptıktan sonra refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Paşaköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan İbrahim Taner idaresindeki 14 BY 302 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Tayfun Türk yönetimindeki 81 BU 023 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle refüje uçan Taner yönetimindeki otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü İbrahim Taner çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Taner, tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazadan sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi

İbrahim Taner, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:41 Kaynak: İHA
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