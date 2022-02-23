Kazadan sonra kendi hayatını düşünmeden eşinin nerede olduğunu sordu! - Son Dakika
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Kazadan sonra kendi hayatını düşünmeden eşinin nerede olduğunu sordu!

23.02.2022 15:40

Saat 10.00 sıralarında Karaman-Ereğli yolu Ayrancı ilçesi girişinde meydana gelen olayda Karaman'dan Ereğli'ye giden Erhan Karadağ yönetimindeki araba kontrolden çıkıp takla atarak karşı şeride geçti. Kazazede olan Erhan Karadağ, "Eşim nerede? Eşimin yanına gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Saat 10.00 sıralarında Karaman- Ereğli yolu Ayrancı ilçesi girişinde meydana gelen olayda Karaman'dan Ereğli'ye giden Erhan Karadağ yönetimindeki 70 AAH 786 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla atarak karşı şeride geçti.

"EŞİMİN YANINA GİTMEK İSTİYORUM"

Kazada yaralanan sürücü Erhan Karadağ ile eşi Fatma Karadağ, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından yaralanan Erhan Karadağ, ambulanstan indirilip, acil servise alınırken, sağlık görevlisine "Eşim nerede? Ben eşimin yanına gitmek istiyorum" dedi.

SAĞLIK GÖREVLİSİ OLUMSUZ YANIT VERDİ

Sağlık görevlisi ise uygun olmayacağını belirtip, Karadağ'ı tedavi olacağı bölüme aldı. Fatma Karadağ'ın ise sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan çift hastaneye böyle götürüldü;

Otomobili takla atan adamın sedyedeki ilk sorusu duygulandırdı: Eşimin yanına gitmek istiyorum
Otomobili takla atan adamın sedyedeki ilk sorusu duygulandırdı: Eşimin yanına gitmek istiyorum
Otomobili takla atan adamın sedyedeki ilk sorusu duygulandırdı: Eşimin yanına gitmek istiyorum
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Erhan Karadağ, Karadağ, Karaman, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazadan sonra kendi hayatını düşünmeden eşinin nerede olduğunu sordu! - Son Dakika


Son Dakika
15:40 Kazadan sonra kendi hayatını düşünmeden eşinin nerede olduğunu sordu!
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SON DAKİKA: Kazadan sonra kendi hayatını düşünmeden eşinin nerede olduğunu sordu! - Son Dakika
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