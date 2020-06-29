Kazadan sonra, 'sürücü benim' dedi, cezayı duyunca polise yalvardı - Son Dakika

Kazadan sonra, 'sürücü benim' dedi, cezayı duyunca polise yalvardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından aracı kullandığını söyleyen genç, sürücü belgesinin iptal edileceğini öğrenince adeta trafik polislerine yalvardı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından aracı kullandığını söyleyen genç, sürücü belgesinin iptal edileceğini öğrenince adeta trafik polislerine yalvardı. Alkollü olduğu belirlenen genç, aracı kendisiyle aynı isme sahip kuzeninin kullandığını, onun ehliyeti olmadığı için yalan beyanda bulunduğunu söyledi. Kaza yerinden kaçan ve hastanedeki tedavisinin ardından polis karakoluna getirilen araç sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı ve alkollü olduğu bildirildi.

Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında


Kaza, Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl istikametinden, Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Mustafa Şen'in kullandığı 07 HRG 47 plakalı Hyundai marka otomobil, Uygulama Oteli önüne geldiğinde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu önce refüj bordürüne, sonra kaldırıma çarptıktan sonra geldiği istikamete geri döndü.


Doktorun yardım teklifini kabul etmediler


Kazanın ardından yol kenarında bulunan siteden ve yoldan geçen vatandaşlar, kaza yapanların yardımına koşarken, araçtan çıkan ve alkollü oldukları gözlenen 5 genç siteden gelen doktorun yardım teklifini kabul etmedi. Aynı zamanda aracın sürücüsü olduğunu söyleyen Mustafa Şen, olay yerinde görüntü ve fotoğraf çeken gazetecilere çekim yapmamaları konusunda tepki de gösterdi.


"Sürücü belgem alınırsa ben biterim"


Olay yerine gelen trafik ekipleri aracı kimin kullandığını sorduğunda yaklaşık 10 dakika sonra Mustafa Şen isimli genç trafik ekiplerinin yanına gelerek kaza sırasında aracı kendisinin kullandığını söyledi. Trafik polislerinin alkol muayenesi yapmasını istemeyen ve yapılan alkol kontrolünde alkollü olduğu belirlenen Mustafa Şen, trafik ekiplerine işlem yapmamaları konusunda adeta yalvardı. Alkollü araç kullandığı için sürücü belgesine el konulacağının, aday sürücü olduğu için de sürücü belgesinin daimi olarak iptal edileceğinin söylenmesi üzerine, 'Babamla birlikte Antalya'ya araçla gidiyorum. Sürücü belgem alınırsa ben biterim' şeklinde konuştu.


Olayı üstlendiğini söyledi


Trafik polislerinin ısrarı sonucunda kaza sırasında aracı kendisinin kullanmadığını, aracı kullanan kendisiyle aynı ismi taşıyan amcasının oğlu olduğunu kaydeden Şen, kuzeninin alkollü olduğunu, ehliyeti olmadığı için olayı üstlendiğini söyledi. Polislerin 'aracı kullanan sürücüyü ara gelsin' sözlerinin ardından amcasının oğlunu önce telefonla arayan, ardından da saklandığı yere giden Mustafa Şen, kuzeni ve diğer arkadaşlarının kaçtığını, kendisini ortada bıraktıklarını söyledi. Şen, olay yerine çağrılan polis ekiplerince karakola götürüldü.


Gerçek sürücü akşam karakola geldi


Kaza sırasında aracı kullandığı belirlenen Mustafa Şen, kazanın ardından rahatsızlanarak gittiği hastanede tedavisini yaptırdıktan sonra polis karakoluna geldi. Ayrıca, kazanın ardından doktor ve 112 ekiplerinin tedavi tekliflerini kabul etmeyen suçu üstlenen Mustafa Şen'in karakolda, araçta yolcu olarak bulunan Anıl Karabulut'un ise evinde rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. - ANTALYA

Mustafa Şen, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:01 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazadan sonra, 'sürücü benim' dedi, cezayı duyunca polise yalvardı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:20 Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 22:17 Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 17:19 Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı 17:08 Yılın ilk 5 ayında bankacılık sektörünün net karı 27,3 milyar liraya yükseldi 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:35 Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi 15:06 Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti 12:57 Polis iş bulma sözü verince, intihardan vazgeçti 12:08 Kağıthane'de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar 11:21 Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz 10:45 Arkadaşları kalkınca masa devrildi! İki kişi yamaçtan böyle yuvarlandı 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
22:19
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
22:16
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
22:15
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
21:58
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu istiyor
21:52
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
21:50
Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim
21:46
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
21:28
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
21:10
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
20:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 22:36:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazadan sonra, 'sürücü benim' dedi, cezayı duyunca polise yalvardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]