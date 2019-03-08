Son Dakika Haberleri: Kazadan Sonra Vatandaşın Trafik Işığı Tepkisi

Kazadan Sonra Vatandaşın Trafik Işığı Tepkisi

1 saat önce

Hatay'da, motosikletle hafif ticari aracın karıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kazadan Sonra Vatandaşın Trafik Işığı Tepkisi, System.String[]
Hatay'da, motosikletle hafif ticari aracın karıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Defne ilçesi Antakya- Samandağ Karayolu Hüseyinli mevkisinde meydana gelen kazada, iddiaya göre, aşırı hızla ilerleyen 45 B 1043 plakalı hafif ticari araçla, çevreyoluna geçmeye çalışan 31 AAH 931 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan İnayet K. ve Selim G. ağır yaralandı. İsmi öğrenilemeyen araç sürücüsü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğu öğrenilirken, jandarma ve polis ekipleri inceleme başlattı.

Kazanın yaşandığı noktaya 3 yıldır trafik ışığı konulmasını beklediklerini söyleyen Hüseyinli Mahallesi'nde oturan Abdurrahman Bayraktar, "3 yılı geçti, buraya karayollarından ekip geldi. Sözde buraya trafik ışıkları koyacaklardı. 3 yılı geçti, burada ölçüm yapıldı, buraya bir trafik ışığı konamıyorsa, bu kadar duyarsızlığa anlam veremiyorum" dedi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:33 Kaynak: İHA

Defne, Antakya, Samandağ, Hatay, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Seçimlere 23 Gün Kala 5 Kritik Büyükşehirde Yapılan Anketin Sonuçları Belli Oldu Hastanede Güvenlik Görevlilerinin Bir Kadını Darp Ettiği İddiası Ortalığı Karıştırdı

Yolun Ortasında Sızan Alkollü Vatandaş, Feci Şekilde Can Verdi Esenyurt'ta Bir Lokantada Patlama Meydana Geldi, Ortalık Savaş Alanına Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 15:22:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazadan Sonra Vatandaşın Trafik Işığı Tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]