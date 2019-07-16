Kazadan sonra yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi

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Hande Fırat'ın telefonu da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ndeki yerini aldı

Genelevde çekilen fotoğraf davalık etti!

Kız arkadaşı ile kavga eden genç dehşet saçtı: Önce kız arkadaşını yaraladı, sonra intihar etti