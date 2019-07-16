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Kazadan sonra yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi

4 saat önce

Tokat'ta Niksar-Erbaa karayolunda gerçekleşen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasından hemen sonra yaşananlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kazadan sonra yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi, System.String[]
Tokat'ta Niksar- Erbaa karayolunda gerçekleşen ve 5 kişinin yaralandığı trafik kazasından hemen sonra yaşananlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ta D-100 karayolu içerisinde yer alan Niksar-Erbaa yolu Çalkara Köyü Mevkiinde Mehmet K. (33) idaresindeki 34 RR 6260 plakalı araç, Ünal Ö. (44) 60 AU 557 plakalı araca seyir halinden arkadan çarptı. 5 kişinin yaralandığı kazada Erbaa istikametine seyir halinde olan Ünal Ö. İdaresindeki araç kontrolden çıkarak takla attı. Araç yolda bir süre tavanının üzerinde sürüklendikten sonra durdu. Kazada araç sürücüleri Mehmet K. ve Ünal Ö. ile birlikte; takla atan araçta bulunan Cafer Ö., Cafer Tayyar Ö. ve Mehmet Ö. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale diğer sürücüler tarafından yapıldı. Bir vatandaş ise kaza sonrası yaşananları an be an cep telefonuyla kayıt altına aldı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin kontrolünde yaralılar Niksar Devlet Hastanesine kaldırılırken, Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleşen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT
Niksar, Erbaa, Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 10:28 Kaynak: İHA
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