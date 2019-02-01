Kazadan Yara Almadan Kurtuldular

Erzurum'da kaldırıma çarptıktan sonra takla atan ve bir taksiye vurarak düştüğü yolda ters dönen otomobildeki 3 kişi ile taksici, kazada yara almadı.

Erzurum'da kaldırıma çarptıktan sonra takla atan ve bir taksiye vurarak düştüğü yolda ters dönen otomobildeki 3 kişi ile taksici, kazada yara almadı.



Gökhan Çalış, Pasinler-Erzurum kara yolunun Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda, kullandığı 20 GC 890 plakalı otomobil ile trafik ışıklarına yaklaşınca durmak istedi.



Çalış, kar yağışının yolu kayganlaştırmasının da etkisiyle kontrolden çıkan aracı, trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpmamak için kaldırıma doğru manevra yapıp durdurmaya çalıştı.



Buna rağmen durmayan otomobil, kaldırıma vurup havalanarak takla attı. Ardından trafik ışıklarında bekleyen Enver Dumlu idaresindeki 25 TT 421 plakalı taksinin bagaj kısmına vuran otomobil, ters dönerek yola düştü.



Kazada, büyük hasar gören otomobildeki sürücü Gökhan Çalış, akrabası Maşuk Çalış ve Uğur Emre ile taksici Dumlu yara almadı.



Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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