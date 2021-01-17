Kazadan yara almadan kurtuldular ancak kısıtlamayı ihlalden ceza yediler - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yan yatan araçtan yara almadan çıkan 2 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası verildi.
Alınan bilgiye göre, Karasu-Kaynarca kara yolunda seyreden V.K. idaresindeki 54 VE 332 plakalı otomobil, Denizköy Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yan yattı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ve yanındaki kişi kazadan yara almadan kurtuldu.
Bu arada kazayı atlatan 2 kişi hakkında, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
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