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Motosikletle taksiye çarpan 2 genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Motosikletle taksiye çarpan 2 genç hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 10.10.2023 14:17

İstanbul Gaziosmanpaşa'da taksi ile motosikletin çarpıştığı kazada 20 yaşındaki Bertan Darıcı ve Ayaz Ekinci yaşamını kaybetti.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki motosiklet, kavşakta dönüş yapan taksi ile çarpıştı. Feci kazada 20 yaşlarındaki 2 genç hayatını kaybetti.

ALEV ALEV YANDI

Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi Hekimsuyu Caddesi'nde saat 02.30 sıralarında cadde üzerinde seyir halinde bulunan motosiklet, kavşakta dönüş yapan taksi ile çarpıştı. Kazanın hemen ardından taksi ve motosiklet alev alev yandı. Kazada, motosiklette bulunan Bertan Darıcı (20) ve Ayaz Ekinci (20) hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'na getirilen iki gencin cenazesi yakınları tarafından alındı.

MOTOSİKLERTİNİ YENİ ALMIŞ

Bertan Darıcı'nın özel bir üniversitede optisyenlik bölümünde okuduğu ve cenazesinin Bolu'da defnedileceği öğrenildi. Ayaz Ekinci'nin ise Gaziosmanpaşa'da bir kafede çalıştığı, motorunu yeni aldığı, cenazesinin de Van Özalp Sugeçer Köyü'nde defnedileceği öğrenildi. Kazayı yara almadan atlatan taksi şoförü Mikayil Güler de adliyeye sevk edildi.

SON PAYLAŞIMLARI ŞEHİT POLİS MEMURU VE ÖLEN ARKADAŞINAYDI

20 yaşındaki Bertan Darıcı'nın son paylaşımında şehit polis memuru Cihat Ermiş'i "Hakkını helal et abi. Oğlunun doğum gününde şehit olan bir baba düşünün" sözleriyle andığı görüldü. Darıcı, olaydan önce de 2019 yılında kaybettiği arkadaşı Aliş Anıl Polat'ın kabrini Kıvırcık Ali'nin Yaralarım şarkısıyla paylaştı.

Kazanın hemen ardından çekilen yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Gaziosmanpaşa, Ekinci, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikletle taksiye çarpan 2 genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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