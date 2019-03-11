Son Dakika Haberleri: Kazağını Yem Karma Makinesine Kaptıran Afgan Hayatını Kaybetti

Kazağını Yem Karma Makinesine Kaptıran Afgan Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde kazağını yem karma makinesine kaptıran Afgan işçi hayatını kaybetti.

Kazağını Yem Karma Makinesine Kaptıran Afgan Hayatını Kaybetti, System.String[]
Kırşehir'in Boztepe ilçesinde kazağını yem karma makinesine kaptıran Afgan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Üçkuyu köyündeki bir çiftlikte işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu Sunnatullah Sıharifi (29), yem karma makinesine düşen kartonu almak isterken kazağını makinenin dişlilerine kaptırdı. Afgan işçinin çığlıklarını duyan çevredekiler, Sıharifi'yi bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Sunnatullah Sıharif'nin cenazesi, otopsi için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:49 Kaynak: İHA

Boztepe, Kırşehir, İşçi, 3. Sayfa
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