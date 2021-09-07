Üye Girişi
Kazak Büyükelçi ulusa seslenişteki reformları anlattı - Son Dakika

Kazak Büyükelçi ulusa seslenişteki reformları anlattı

07.09.2021 18:20

Kazak Büyükelçi ulusa seslenişteki reformları anlattı Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın gerçekleştirdiği Ulusa Seslenişin ardından Kazak Büyükelçi yapılacak olan reformları tanıttı.

Kazak Büyükelçi ulusa seslenişteki reformları anlattı

ANKARA - Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın gerçekleştirdiği Ulusa Seslenişin ardından Kazak Büyükelçi yapılacak olan reformları tanıttı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev'in Kazakistan adına açıkladığı reformların detayına ilişkin Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly bir konuşma yaptı. Ankara'da yaptığı konuşmasında ulusa seslenişin önemini ve ileriye dönük açıklanan stratejileri değerlendi.

"Ulusa Seslenişler önemli belgelere dönüşmüş ve ülkenin gelişmesine ivme kazandırmıştır"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in yıllık Ulusa Seslenişini gerçekleştirmesinin ardından Ulusa Seslenişin önemli belgelere ve stratejilere dönüştüğünü aktaran Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, "Her sene yapılan Ulusa Sesleniş ülke tarihinde önemli yere sahiptir. Örneğin, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nazarbayev tarafından yapılan Ulusa Seslenişler önemli belgelere dönüşmüş ve ülkenin gelişmesine ivme kazandırmıştır. 'Kazakistan-2030 Stratejisi', 'Kazakistan-2050 Stratejisi' ve 'Manevi Modernizasyon' ile ilgili belgeler aslından birer ulusa seslenişlerdir" ifadelerine yer verdi.

Bu seneki ulusa seslenişin öncekilerin devamı niteliğinde olduğunu ve önemli konu başlıklarını belirten Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly, "Cumhurbaşkanı Tokayev'in 'Halkın Birliği ve Sistemli Reformlar, Ülkenin Refahı İçin Sağlam Bir Temeldir' konulu bu yılki Ulusa Seslenişi daha önce yayınlanan Ulusa Seslenişlerin devamı niteliğindedir. Söz konusu sesleniş; pandemi sonrası dönemde ekonomik gelişme, sağlık sisteminin etkinliğinin artırılması, kaliteli eğitim, bölge politikasının iyileştirilmesi, işgücü piyasasında etkin ekosistem oluşumu, siyasi canlanma ve insan haklarının korunması ve milli birlik, ileri kalkınma için önemli bir faktördür başlıklarını içermektedir" diye konuştu.

"Okul yetersizliği sorununu çözmek için 2025 yılı sonuna kadar en az bin okul inşaatı"

Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın ulusa seslenişteki önemli girişimlerine değinen Saparbekuly, "Bu kapsamda Cumhurbaşkanı tarafından öne sürülen kilit girişimler şunlardır; Kazakistan, 2060 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşmalıdır, yani yenilenebilir enerjinin payının artması gerekmektedir, yıl boyunca, Hükümet ve Samruk-Kazyna Ulusal Refah Fonu, Kazakistan'da güvenli ve çevre dostu nükleer enerji geliştirme ihtimali incelemelidir, Kazakistan, Avrasya bölgesinin önemli bir bölümünde merkezi bir dijital üs haline gelmelidir. Ulusal Dijitalleşme Projesi çerçevesinde en az 100 bin yüksek nitelikli BT uzmanının yetiştirilmesi gerekiyor. Vatandaşlar, devlet hizmetlerinin yüzde 100'ünü akıllı telefonlardan almalıdır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından tescil edilen aşıların teminini hızlandırmak. Düzenli aşılara geçiş için tüm sağlık sisteminin hazırlanması da gereklidir. Ülkenin Ulusal Biyogüvenlik Tahmin Sisteminin oluşturulması. Küresel ilaç şirketleriyle iş birliği. Yatırımcıları çekmek, teknolojilerin transferini ve en son gelişmeleri sağlamak. Yerli üretimde ilaç ve tıbbi cihazların payı mevcut yüzde 17'den 2025'te yüzde 50'ye çıkarılmalıdır. Okul yerlerinin yetersizliği sorununu çözmek için 2025 yılı sonuna kadar en az 1.000 okul inşaatı. Ülkenin sosyal ve politik yaşamına katılımları için özel ihtiyaçları olan insanlar için yeni kotaların getirilmesi. Avukatların ve insan hakları savunucularının faaliyetlerinin güvenliğinin sağlanması. Yetenekli gençleri ve yeni sanat biçimlerini teşvik etmeyi amaçlayan Endüstri Destek Fonu'nun oluşturulması. Hayvancılık endüstrisini olumsuz etkileyen küresel iklim değişikliğinin sonuçlarının arka planına karşı yem bitkilerinin yetiştirildiği alanların genişletilmesi. Yatırımcılara kapsamlı hizmet desteği sağlamak ve toprak altı kullanım endüstrisine yeni bir ivme kazandırmak için Ulusal Jeoloji hizmetinin oluşturulması. Savunma yeteneklerinin güçlendirilmesi ve tehditlere karşı duyarlılığın artırılması ulusal öneme sahip öncelikler haline gelmelidir" değerlendirmesini yaptı.

Kazak Büyükelçi ulusa seslenişteki reformları anlattı
Kazak Büyükelçi ulusa seslenişteki reformları anlattı
Kazak Büyükelçi ulusa seslenişteki reformları anlattı
Kazak Büyükelçi ulusa seslenişteki reformları anlattı
Kazak Büyükelçi ulusa seslenişteki reformları anlattı
Kazak Büyükelçi ulusa seslenişteki reformları anlattı
Kazak Büyükelçi ulusa seslenişteki reformları anlattı

cumhurbaşkanı, Kazakistan, Büyükelçi, Okul, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kazak Büyükelçi ulusa seslenişteki reformları anlattı - Son Dakika


Son Dakika

Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı 18:49 Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi 18:46 Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi Bu görüntüler, ninja filmlerinde yok! Husumetli olduğu akrabasının evine çatıdan girip eşine şiddet uyguladı 17:57 Bu görüntüler, ninja filmlerinde yok! Husumetli olduğu akrabasının evine çatıdan girip eşine şiddet uyguladı
Sarı-kırmızılı takım, Arsenal'le masaya oturdu! Elneny transferinde mutlu son her an gelebilir 17:42 Sarı-kırmızılı takım, Arsenal'le masaya oturdu! Elneny transferinde mutlu son her an gelebilir Vitor Pereira, Sivasspor karşılaşmasında yeni transfer Mergim Berisha'ya ilk 11'de şans verecek 17:28 Vitor Pereira, Sivasspor karşılaşmasında yeni transfer Mergim Berisha'ya ilk 11'de şans verecek Hapisten çıkıp, karısını öldürdükten sonra kaçan kocanın, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu 16:41 Hapisten çıkıp, karısını öldürdükten sonra kaçan kocanın, 4 gün sonra cansız bedeni bulundu
Akrabasına kızıp dükkanına otomobille daldı! Maddi zarar çok büyük 16:08 Akrabasına kızıp dükkanına otomobille daldı! Maddi zarar çok büyük Palu davasında karar! Ailenin damadı Tuncer Ustael, ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı 15:38 Palu davasında karar! Ailenin damadı Tuncer Ustael, ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Son Dakika Haberleri
18:49 Watford'a transfer olan Ozan Tufan, 18 numaralı formayı giyecek
18:48 Hollanda U19 Takımı'nda büyük skandal! Kadın misafirlerle otel odasında eğlenen 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı
18:46 Ellerinde kelepçe, ağzında bant ve başında poşetle ölü bulunmuştu! Ukraynalı kadının ölümünün intihar olduğuna kanaat getirildi
18:10 Koronavirüsü yenen Mustafa Reşit Akçay, hastane sürecini gözyaşları içinde anlattı
17:52 Son Dakika: Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı! İşte yönetimde yer alan isimler
17:42 Sarı-kırmızılı takım, Arsenal'le masaya oturdu! Elneny transferinde mutlu son her an gelebilir
17:40 Son dakika... Altının kilogramı 483 bin 600 liraya düştü
17:28 Vitor Pereira, Sivasspor karşılaşmasında yeni transfer Mergim Berisha'ya ilk 11'de şans verecek
17:26 Vahşi doğa en net haliyle kaydedildi! Çakallar su içmek dağın aşağısına kadar indi
16:54 Arda Güler şova devam ediyor! Genç Fenerbahçeli, Milli formayla yaptığı asistle izleyenleri mest etti
İSKİ'nin suya yüzde 15.62 oranında yaptığı zam teklifi kabul edildi! Şimdi gözler İBB Meclisi'ne çevrildi İSKİ'nin suya yüzde 15.62 oranında yaptığı zam teklifi kabul edildi! Şimdi gözler İBB Meclisi'ne çevrildi         
18:51
Watford'a transfer olan Ozan Tufan, 18 numaralı formayı giyecek Watford'a transfer olan Ozan Tufan, 18 numaralı formayı giyecek         
18:49
Koronavirüsü yenen Mustafa Reşit Akçay, hastane sürecini gözyaşları içinde anlattı Koronavirüsü yenen Mustafa Reşit Akçay, hastane sürecini gözyaşları içinde anlattı         
18:11
Son Dakika: Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı! İşte yönetimde yer alan isimler Son Dakika: Taliban, Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı! İşte yönetimde yer alan isimler         
17:53
Dünyayı saran virüs, bu köye hiç girmedi! İşte Amasya'nın Gökpınar köyünün koronavirüs önlemleri Dünyayı saran virüs, bu köye hiç girmedi! İşte Amasya'nın Gökpınar köyünün koronavirüs önlemleri         
17:31
Biri 16, diğeri de 22 yaşındaydı! Koronavirüse yenik düşen iki genç yürek yaktı Biri 16, diğeri de 22 yaşındaydı! Koronavirüse yenik düşen iki genç yürek yaktı         
16:43
Fatih Terim'den habersiz transfer edilen Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor'a transfer oluyor Fatih Terim'den habersiz transfer edilen Aytaç Kara, Yeni Malatyaspor'a transfer oluyor         
16:37
Başkan Başkan "Habersiz çektim" diyerek paylaşıldı! Bakanlık sözcüsünün Türkiye ve Sırbistan bayraklarını yerden alması beğeni topladı         
15:54
Haberler.com'a konuşan Taliban'ın öldürdüğü Cumhurbaşkanı'nın torunu Amine Ziya Mesud: Pençşir tam olarak düşmedi Haberler.com'a konuşan Taliban'ın öldürdüğü Cumhurbaşkanı'nın torunu Amine Ziya Mesud: Pençşir tam olarak düşmedi         
15:22
En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var         
15:09
Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı         
14:35
Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı         
14:17
Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı         
14:00
İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı         
13:45
Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı         
12:45
Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor         
12:16
Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı Köylü kükreme sesine koştu! İşte leoparla aynı kuyuya düşen kedinin amansız savaşı         
00:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 19:02:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazak Büyükelçi ulusa seslenişteki reformları anlattı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement