Kazak fasulyesinde hasat başladı - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesinin kırsal Kocagöl Mahallesi çiftçileri, Don Kazaklarından miras kalan fasulyenin hasadına başladı.

Rus Çarlığına isyan ederek Osmanlı Devleti'ne sığınan ve 1740 yılında Manyas Gölü kenarındaki kırsal Kocagöl Mahallesi'ne yerleşen topluluğun getirdiği kendi yörelerine has fasulye o günden bugüne bölgedeki çiftçilerin geçim kaynağı.

Bölgedeki çiftçiler, yıllardır kazak fasulyenin ekimini yapıp, kurutarak ya da kurumamış, koza halinde tüketicilere satılıyor.

İthal tohumdan üretilen fasulyeler 4 ayda hasat edilirken, kazak fasulyesi 3 ayda hasat ediliyor. Bu nedenle buğday hasadı yapılan arazilere akabinde ikinci ürün olarak da kazak fasulyesi ekimi yapılıyor. Eski adı Kazaklar, şimdiki adı Kocagöl olan yerleşim yeri başta olmak üzere Manyas Gölü kenarında bulunan kırsal Akçaova, Hamamlı, Salur Mahallelerinde kazak fasulyesinin hasadına başlandı.

Kocagöl Mahallesi'nde kazak fasulyesi üretimi yapan Arzu Öksüm, bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle fazla koza oluşmadığını söyledi.

Ortalama verimin dekar başına 120-150 kilogram arasında olacağını dile getiren Öksüm, "Normal şartlarda bu rakam 250 hatta 300 kilograma bile ulaşır. Kazak fasulyesine aşırı talep var, çevre il ve ilçelerden gelen taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Bu yıl perakende olarak kilosunu 20 liradan satma kararı aldık." dedi.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç ise Manyas Gölü'nün önüne set yapılamadan önce kazak fasulyenin ekiminin daha fazla olduğunu anımsattı.

Ancak set yapıldıktan sonra çiftçilerin çeltik veya mısır üretimine yöneldiğini belirten Danç, şunları kaydetti:

"Manyas Gölü kıyısında genellikle kazak fasulyesinin üretimi yapılır. Fasulyeye destekleme uygulanmadığından dolayı ekim alanı konusunda net bir bilgi sahibi değiliz. Ancak ekilen alan 500 dekar civarındadır. Ortalama olarak da 70 ton civarında bir ürün elde edilir. Toprağımızın kara ve milli olmasından dolayı kazak fasulyesinin tadını başka fasulyede bulmanız olanaksızdır."