Kazak gazetecinin Antalya'da şüpheli ölümü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kazak gazetecinin Antalya'da şüpheli ölümü - Son Dakika

Kazak gazetecinin Antalya'da şüpheli ölümü

6 saat önce

Antalya'da yaşayan Kazakistan uyruklu gazeteci evinde ölü bulundu.

Kazak gazetecinin Antalya'da şüpheli ölümü, System.String[]

Antalya'da yaşayan Kazakistan uyruklu gazeteci evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay, saat 11.00 sırasında Konyaaltı ilçesi Sarısı Mahallesi 138 Sokak üzerindeki bir sitede meydana geldi. 4 katlı binanın birinci katında ailesi ile yaşayan 53 yaşındaki Zhassulan Kuzhekov'u yakınları odasında hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle eve gelen polis ve sağlık ekipleri Kuzhekov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Kuzhekov'un ülkesinde gazeteci olduğu ve Antalya'da da Türkiye'yi tanıtıcı haberler yaptığı öğrenildi. Kuzhekov'un balkona çıkan engelli bir çocuğu ise güçlükle ailesi tarafından içeri alındı.


Adli tıp tabibi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Kuzhekov'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kuzhekov'un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor. - ANTALYA

Kazakistan, Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:00 Kaynak: İHA
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