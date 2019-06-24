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Kazak milyarder 140 milyon euroluk dev yatıyla Bodrum koylarını mesken tuttu

19 dakika önce

Kazak milyarder 140 milyon euroluk dev yatıyla Bodrum koylarını mesken tuttuMUĞLA - Kazakistanlı milyarder Alican İbrahimov, 101 metrelik süper lüks dev yatıyla Bodrum'a demir attı.

Kazak milyarder 140 milyon euroluk dev yatıyla Bodrum koylarını mesken tuttu
MUĞLA - Kazakistanlı milyarder Alican İbrahimov, 101 metrelik süper lüks dev yatıyla Bodrum'a demir attı.
Kazakistan'daki Avrasya Doğal Kaynaklar Şirketi ENRC'nin hissedarı 65 yaşındaki milyarder Alican İbrahimov, dün öğle saatlerinde 'Idynasty' adlı 101 metrelik süper lüks yatıyla, Bodrum'a geldi. Bodrum Limanı ve Bodrum Koyu'ndaki tekne yoğunluğu nedeniyle demir atamayan 140 milyon euro değerindeki 'Idynasty', Yalıkavak açıklarına gitmek zorunda kaldı. İbrahimov, yatın arka kısmına bulunan seyyar yüzme ve su sporları parkında gün boyu vakit geçirdi. 33 personelin çalıştığı ve 30 kabinin bulunduğu yatta ünlü iş adamının misafirlerini ağırladığı öğrenildi. Yalıkavak koyunda demirleyen mega yat yerli ve yabancı turistlerinde ilgi odağı oldu.
Yata 2 kamyon gıda taşındı
Bodrum'da bir süre daha kalacağı öğrenilen İbrahimov ve yakınları için yata deniz ürünleri ile sebze ve meyveden oluşan iki kamyonluk yiyecek takviyesi yapıldığı öğrenildi.
Kazak milyarder 140 milyon euroluk dev yatıyla Bodrum koylarını mesken tuttu
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:03 Kaynak: İHA
Avrasya, Kazakistan, Bodrum, Genel
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