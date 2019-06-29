Son Dakika Haberleri: Kazak Milyarderin Mega Yatı Fethiye'de
Son Dakika Güncel Haber

Kazak Milyarderin Mega Yatı Fethiye'de

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye İlçesine demirleyen Kazak milyarder Alijan İbragimov'a ait milyon dolarlık "Idynasty" isimli mega yat, yakıt ikmali yaptı.

Muğla'nın Fethiye İlçesine demirleyen Kazak milyarder Alijan İbragimov'a ait milyon dolarlık "Idynasty" isimli mega yat, yakıt ikmali yaptı. Kazak milyarder iş adamı Alijan İbragimov'a ait olduğu belirtilen 100 metre uzunluğundaki 200 milyon dolarlık mega yat, sabah saatlerinde Fethiye iskelesine yanaştı. Dev yata İzmir Aliağa Rafinerisinden getirilen 5 tanker yakıt ikmali yapıldı. Yakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacağı öğrenilen yatın Göcek Adaları'nda gideceği öğrenildi. Yat içerisinde Kazak milyarderin olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.
(Murat Yalçın/İHA)
Kazak Milyarderin Mega Yatı Fethiye'de
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:45 Kaynak: İHA
sabah, iş adamı, muğla, fethiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sarıkamış'ta Ayı ile Top Oynayan Bekçi Kolunda yer kalmadı! Kilolarca altın, yüz binlerce lira takıldı CHP'li Adıgüzel: VIP krizi İmamoğlu'nun oylarını yüzde 4 artırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden Libya Ulusal Ordusu sözcüsüne tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 13:45:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazak Milyarderin Mega Yatı Fethiye'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]