Kazak Milyarderin Mega Yatı Fethiye'de
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Kazak Milyarderin Mega Yatı Fethiye'deMUĞLA - Muğla'nın Fethiye İlçesine demirleyen Kazak milyarder Alijan İbragimov'a ait milyon dolarlık "Idynasty" isimli mega yat, yakıt ikmali yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:10 Kaynak: İHA
Kazak Milyarderin Mega Yatı Fethiye
'de
MUĞLA - Muğla
'nın Fethiye İlçesine demirleyen Kazak milyarder Alijan İbragimov'a ait milyon dolarlık "Idynasty" isimli mega yat, yakıt ikmali yaptı.
Kazak milyarder iş adamı Alijan İbragimov'a ait olduğu belirtilen 100 metre uzunluğundaki 200 milyon dolarlık mega yat, sabah saatlerinde Fethiye iskelesine yanaştı.
Dev yata İzmir Aliağa
Rafinerisinden getirilen 5 tanker yakıt ikmali yapıldı.
Yakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacağı öğrenilen yatın Göcek
Adaları'nda gideceği öğrenildi.
Yat içerisinde Kazak milyarderin olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.
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