Üye Girişi
Kazak Öğrenci ve Akademisyenler ziyaret - Son Dakika

Kazak Öğrenci ve Akademisyenler ziyaret

15.11.2021 15:22
Kazak Öğrenci ve Akademisyenler ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kazakistan'da akademisyenlik yapan ve Türkiye'de staj gören akademisyen ve eğitim gören Kazak öğrencilerle bir araya geldi.

BİZLERE DESTEK VERDİĞİ İÇİN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Malatya'yı tanıtmak için Kazak öğrenci ve akademisyenler ile birlikte Malatya'yı ziyaret ettiklerini söyleyen Niğde Ömer Halis Demir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Talas, "Malatyalı olarak Kazak kardeşlerimizi Malatya'mızda ağırlamak istedik ve dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'da bizleri ziyaret etti. Kazak arkadaşlarımızın bir kısmı hem ülkelerinde akademisyen hem de Türkiye'ye staj eğitimlerini görmeye geldiler. Bir kısmı da yüksek lisans doktora ve lisans seviyesinde öğrenci misafirlerimiz olarak bulunuyorlar. İnsana dokunmanın bir örneğini ortaya koymak adına Kazak kardeşlerimizi Malatyalı kardeşleriyle buluşturma gibi bir düşünceyle hareket ettik. Bu ziyareti Malatya'nın gastronomisini dış dünyaya tanıtmanın bir yolu olarak da düşündük. Arslantepe Höyüğünün gündeme gelmesi ve daha çok insana ulaşması gibi yaklaşımlarla Malatya'ya geldik. Bizlere destek verdiği için Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bir Malatyalı olarak başkanımızın yaptığı atılımlardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

BÜTÜN TÜRK KARDEŞLERİMİZLE BİRLİK İÇERİSİNDE OLACAĞIZ

Kazak öğrenci ve akademisyenleri, soydaşları Türkiye'de ve Malatya'da ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Türki Cumhuriyetlerinin arasında tesanüt duygusu olması bizleri Türkiye olarak gururlandırıyor. Türk Devletleriyle birlikte geçtiğimiz günlerde yapılan bir toplantı vardı. Toplantı içerisinde Türkiye'de Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yapmış olan Binali Yıldırım Bey Türkiye'nin Aksakallı Türkiye temsilcisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edildi. Yani artık yeni Dede Korkutlarımız var. Yeni Dede Korkutlarımızın Türk dünyasına ve Türki Cumhuriyetlerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Malatya, çok değişik medeniyetlere, uygarlıklara ve kültürlere ev sahipliği yapmış bir kadim şehirdir. Biz Malatya'yı tarif ederken insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehri diye tarif ediyoruz. UNESCO'da Malatya'da insanlık medeniyetinin başladığını geçtiğimiz Temmuz ayında tescil etti. Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehri derken bilindiği gibi bizlerde Kazak kardeşlerimiz gibi Orta Asya'daydık. Oradaki şartlardan dolayı biz batıya doğru göç ettik. Göç eden Oğuz kollarından bir tanesi de Malatya'ya geldi ve yerleşti. Daha sonra burada devletleşme sürecine girdik. Malatya sancağı aynı zamanda Anadolu'nun fetih sürecini başlattı. Kayseri'nin Melikgazi tarafından fetih edilmesi. Sivas'ın Hasangazi tarafından fetih edilmesi. Ankara'nın Hüseyingazi tarafından fetih edilmesi. Bunlar Battalgazi'nin babası,amcası ve kardeşidir. Battalgazi'de İstanbul kuşatmasından dönerken Eskişehir'de şehit olmuştur.Dolayısıyla Anadolu'nun fethi 1071 yılından çok önce Malatya sancağından başlıyor. Malatya Türk ve İslam tarihi açısından önemli bir şehirdir. Mevlanalar, Sadrettin Koneviler, İbni Arabiler ilim irfan destanları yazdılar.

Kazakistanlı, Özbekistanlı, Türkmenistanlı, Azerbaycanlı, Doğu Türkistanlı Uygurlu kardeşlerimiz var. Biz Türklerin birliği ve beraberliğinden kimsenin rahatsız olması değil Türklerin medeniyet götürmesi noktasında birlikte olmamız gerekir. Bizim birlikteliğimiz başkasına korku değil onlara adaleti, hukuku, sevgiyi ve saygıyı gösterme anlamındadır. Milletler tarihine baktığımızda Türk milletinin kadirşinas olduğunu fark edersiniz. Biz Kazak kardeşlerimizle de, Özbek kardeşlerimizle de, Türkmen kardeşlerimizle de, Azerbaycanlı kardeşlerimizle de, Kırgız kardeşlerimizle de ve diğer Ahıska Türkleriyle de hepsiyle birlikte kardeş olacağız, güçlü olacağız, birlikte olacağız, birbirimizi destekleyeceğiz" diye konuştu.

Programa katılan Kazak Akademisyenlerle birlikte öğrenciler, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a kendilerine gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ettiler. Kazak heyeti ayrıca Başkan Gürkan'a çeşitli hediyeler takdim ederken Başkan Gürkan'da misafirlere hediyeler takdim etti.

Kazak Öğrenci ve Akademisyenler ziyaret

Selahattin Gürkan, Türkiye, Malatya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kazak Öğrenci ve Akademisyenler ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İngiltere kahraman taksiciyi konuşuyor! Töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi 15:14 İngiltere kahraman taksiciyi konuşuyor! Töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi Emmanuel Macron, Fransa bayrağının rengi değiştirdi! Karar sosyal medyada büyük tepki çekti 14:49 Emmanuel Macron, Fransa bayrağının rengi değiştirdi! Karar sosyal medyada büyük tepki çekti Alman devi Mercedes-Benz 12 bin aracını acil olarak geri çağırdı 14:40 Alman devi Mercedes-Benz 12 bin aracını acil olarak geri çağırdı
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler 14:20 Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler TMSF, Naksan Plastik'i satışa çıkardı 13:44 TMSF, Naksan Plastik'i satışa çıkardı Gizemli bir kadınla görüntülenen Gökhan Çıra, eski eşi Selin Ciğerci'ye resti çekti 13:30 Gizemli bir kadınla görüntülenen Gökhan Çıra, eski eşi Selin Ciğerci'ye resti çekti
Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı 12:57 Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı 12:32 Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı

Son Dakika Haberleri
14:50 AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret
14:45 'Karam tayfa' Galatasaray'da buluşuyor!
14:30 Masumlar Apartmanı'nın gizemli ismi kim?
14:30 Fatih Erbakan: Hiçbir yerde bulunmasak daha iyi
14:17 Galatasaray'ın hayal kırıklığı! Yeni transfer Gustavo'nun sözleşmesi feshediliyor
14:14 Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi hakkında söylediği "Osman bir kadın için halkını sattı" sözleri tekrar gündeme geldi
14:10 İrfan Can Kahveci Galatasaray maçını kaçırıyor mu?
14:10 Muhtar, hastane otoparkında intihar etti
13:52 Fedon kansere yakalandığını duyurdu
13:40 Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti
Rakibimizin hocası Van Gaal yürüyemez hale geldi! Maçı tekerlekli sandalyeden izleyecek Rakibimizin hocası Van Gaal yürüyemez hale geldi! Maçı tekerlekli sandalyeden izleyecek         
15:20
AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret         
14:51
'Karam tayfa' Galatasaray'da buluşuyor! 'Karam tayfa' Galatasaray'da buluşuyor!         
14:45
Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı         
14:37
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi hakkında söylediği "Osman bir kadın için halkını sattı" sözleri tekrar gündeme geldi Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi hakkında söylediği "Osman bir kadın için halkını sattı" sözleri tekrar gündeme geldi         
14:14
Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti         
13:41
Bir garip olay! Önce evi ateşe verdi; ekipler söndürünce bu kez kendini yakmaya kalktı Bir garip olay! Önce evi ateşe verdi; ekipler söndürünce bu kez kendini yakmaya kalktı         
13:04
Ünü Avrupa'ya yayılınca formülü padişah fermanıyla yasaklanmıştı! Türk kırmızısı yeniden üretilecek Ünü Avrupa'ya yayılınca formülü padişah fermanıyla yasaklanmıştı! Türk kırmızısı yeniden üretilecek         
12:34
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız         
12:09
Vatandaşlar yıllardır başında gelip dua ediyordu! Arkeologlar türbe sanılan yeri kazdı, sonuç hayal kırıklığı Vatandaşlar yıllardır başında gelip dua ediyordu! Arkeologlar türbe sanılan yeri kazdı, sonuç hayal kırıklığı         
11:54
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
Damat istedi, trafik magandası terör estirdi! Dakikalarca süren tehlikeli drift anbean kamerada Damat istedi, trafik magandası terör estirdi! Dakikalarca süren tehlikeli drift anbean kamerada         
11:48
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 15:31:13. #1.11#
SON DAKİKA: Kazak Öğrenci ve Akademisyenler ziyaret - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement