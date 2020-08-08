Kazak şair Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı başkentte kutlandı - Son Dakika

Kazak şair Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı başkentte kutlandı

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Türk dünyasının önemli şair ve düşünürlerinden Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı dolayısıyla başkentte etkinlik düzenlendi.

Kazak şair Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı başkentte kutlandı, System.String[]

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Türk dünyasının önemli şair ve düşünürlerinden Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı dolayısıyla başkentte etkinlik düzenlendi.

Büyükelçi Abzal Saparbekulı ev sahipliğinde Büyükelçilikte yapılan etkinliğe, eski Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu ile şair ve yazar Zafer Kibar'ın yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sınırlı sayıda davetli katıldı.

Zeybek, burada yaptığı konuşmada, şair Kunanbayev'in, çağdaş Kazak edebiyatının kurucusu olduğuna dikkati çekerek, Kunanbayev'in eserlerini Türkçeye başarıyla çeviren yazar Kibar'a teşekkür etti.

Büyükelçi Saparbekulı da Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğin kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, "Çünkü Abay (Kunanbayev) sadece Kazak halkının değil, tüm Türk dünyasının hatta insanlığın ortak değeridir. Maneviyat ve kültürünün sembolüdür." dedi.

Kunanbayev'in, kalemi ve düşünceleriyle bütün Türk dünyasının kalbini fethettiğini belirterek Saparbekulı, şairin eşsiz çalışmalarının, vatanına özverili hizmetin yanı sıra ulusal ve evrensel değerlere bağlılığın canlı örneği olduğunu kaydetti.

Saparbekulı, "Abay Kunanbayev, büyük şair, bilgin, düşünür, eğitimci, yeni ulusal edebiyatın kurucusu, tercüman ve bestecidir. Kazak sözlü edebiyatının zenginliğini alan Abay, Doğu ve Batı'nın kültürel değerlerini sentezleyerek, modern Kazak edebiyatının temelini oluşturdu." diye konuştu.

Kunanbayev'in, kendi döneminin sorunlarıyla ilgilenmekle kalmayıp, çağının ötesine bakabildiğini söyleyen Saparbekulı, bu nedenle Kunanbayev'in, evrensel bir kimliğe büründüğü değerlendirmesinde bulundu.

Saparbekulı, Kunanbayev'in sosyal hayattaki yenilikçi düşünceleriyle de kendinden sonraki Kazak aydınların örnek aldığı bir model haline geldiğini dile getirdi.

"Kunanbayev, Kazak düşüncesi ve ruhunu yeni zamana açtı"

Etkinliğe katılan Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Ömeroğlu da Kunanbayev'in, Kazak edebiyatı ve dili için çok önemli çalışmalar yaptığının altını çizerek, "Abay (Kunanbayev), Kazak düşüncesini ve ruhunu, eskiden de kopmadan yeni zamana açtı." ifadesini kullandı.

Ömeroğlu, Kunanbayev'in, şiir ve düşünceleriyle İslam ve Türk tasavvufunun değerlerini de taşıdığını belirterek, şairin eski ve yeni düşünceyi harmanlayarak, bir Kazak düşüncesi oluşturduğunu dile getirdi.

Kunanbayev'in, bütün Kazak aydınlarının da ortak noktası olduğunu ifade ederek, "Herkes onda kendinden bir şeyler buldu. Modernistler, sosyalistler, gelenekçiler ve maneviyatçılar da... Bütün Kazak ruhunu ve milli kimliğini inşa etmede bir aydının, yazarın bu kadar tesirli olabildiğini görmek doğrusu hayret verici." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Saparbekulı, Kunanbayev'in eserlerini Türkçeye kazandıran çalışmaları dolayısıyla şair ve yazar Kibar'a Dostluk Nişanı takdim etti.

Kibar da kendisine verilen ödülden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim herhangi bir resmi unvanımız ya da Kazakistan'a sağlayacağımız herhangi bir maddi çıkar konumumuz olmadığı halde beni böyle bir ödüle layık bulup ödüllendirmeleri bizim için gerçek bir kadirbilirliktir." ifadesini kullandı.

Kazakların, kadir bilen, güçlü ve geleceği aydınlık bir halk olduğunun altını çizen Kibar, kendisine verilen ödül dolayısıyla teşekkür etti.

Etkinlik, davetlilere ikram edilen geleneksel Kazak yemeklerinin ardından sona erdi.

Kazak şair ve düşünür Kunanbayev kimdir?

Abay Kunanbayev, 10 Ağustos 1854'te Semey'de doğdu. Yeni Kazak edebiyatının temelini atan Kunanbayev, eserlerinde Kazak halkının sosyal, toplumsal ve ahlaki sorunlarına dikkati çekerek, halkı medeni gelişmenin doğru yolunu seçmeye çağırdı.

Şiirlerinde insancıl aydınlatma fikirlerine yer veren Kunanbayev, "Şiir, dil ustası", "Sevginin dili, dilsiz dil", "Gözümün karası", "İnce kaşlı sana selam veriyorum", "İskender", "Masgud", "Azime hakkında destan" gibi şiir ve destanları yazdı, Rus klasik yazarlarının eğitim açısından değeri olan eserlerini Kazakçaya çevirdi.

Kunanbayev, 6 Temmuz 1904'te hayatını kaybetti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, geçen yıl mayısta Kunanbayev'in doğumunun 175. yılının kutlamalarına ilişkin kararnameyi imzalamış, TÜRKSOY 2020'yi "Abay Kunanbayev Yılı" ilan etmişti.

Kazakistan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 15:03

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazak şair Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı başkentte kutlandı - Son Dakika
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