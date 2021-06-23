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Kazak şair Mukagali Makatayev başkentte anıldı - Son Dakika

Kazak şair Mukagali Makatayev başkentte anıldı

23.06.2021 12:11
Kazak şair Mukagali Makatayev başkentte anıldı, System.String[]

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Kazak şair Mukagali Makatayev'in doğumunun 90. yılı dolayısıyla yayımlanan "Son Turnalar Giderken" kitabını tanıttı ve şairi anma programı düzenledi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Kazak şair Mukagali Makatayev'in doğumunun 90. yılı dolayısıyla yayımlanan "Son Turnalar Giderken" kitabını tanıttı ve şairi anma programı düzenledi.

TÜRKSOY'un Ankara'daki merkezinde düzenlenen etkinliğe, Genel Sekreter Düsen Kaseinov, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Danışmanı Erlan Jurinbayev ve birçok davetli katıldı.

Kaseinov, Kazak halkının meşhur şairi Makatayev'in "Son Turnalar Giderken" adlı şiir kitabını katılımcıların beğenisine sunmak üzere toplandıklarını söyledi.

Makatayev'in aşkı, dostluğu, doğayı, en önemlisi doğup büyüdüğü ülkesine yönelik sınırsız sevgisini anlattığı şiirleriyle Kazakistan edebiyatının önemli şairlerinden birisi olduğunu kaydeden Kaseinov, "45 yıllık kısacık ömrünü çok değerli eserlerle süsleyen, gençliğine rağmen olgunluğun sembolü olarak öne çıkan Makatayev'in değeri vefatından sonra daha da iyi anlaşılmış, şiirlerine besteler yapılmış kıymetli bir şair, yazar ve çevirmendir. Halk arasında 'şairliğin zirvesi' olarak da anılan ve sevilen ünlü şairin 'Son Turnalar Giderken' adlı şiir kitabı Kırgızistan'ın TÜRKSOY temsilcisi ve Kırgızistan halk şairi Kojogeldi Kültegin tarafından onun 90. doğum yılı anısına yayına hazırlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Jurinbayev, Makatayev'in eserleri hakkında söylenenlerin az olmadığını ancak buna rağmen onun çok yönlü hayatı ve kaleminden çıkan eserlerinde daha keşfedilmemiş ve söylenmemiş hakikatlerin olduğunu söyledi.

Makatayev'in basiretli ve öngörü sahibi olduğunu vurgulayan Jurinbayev, "Makatayev'in eserleri daha önce de Özbekçe, Kırgızca, İngilizce, Çince, Moğolca, Almanca ve başka yabancı dillere çevrilmiştir. Şairin edebi mirasını konu edinen ve inceleyen birkaç tez çalışması hazırlanmış ve savunulmuştur. Makatayev'in eserleriyle ilgili olarak 1000'e yakın çalışma kaleme alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Jurinbayev, şairin şiirlerinin günümüzde Türk lehçelerine aktarılıp kardeş halklara tanıtılmasının da ayrı bir mutluluk olduğunu kaydetti.

Saparbekuly, bu yıl bağımsızlıklarının 30. yıl dönümünü kutlayacaklarını belirterek 2022'de de Türkiye-Kazakistan diplomatik ilişkilerinin 30. yılını kutlayacaklarını aktardı.

Kazakistan-Türkiye kültürel ilişkilerinin dinamik bir şekilde geliştiğini belirten Saparbekuly, "Gönül erlerinin, aydınların bu iş birliğinin gelişmesinde rolü büyüktür." dedi.

Saparbekuly, Kazak halkının sanatçıya değer verdiğini, söz sanatçısı Makatayev'in Kazak halkı için özel bir yönünün olduğunu söyleyerek "Makatayev eserleriyle Kazak şiirini yeni zirvelere taşımış ve içeriğini zenginleştirmiştir. Onun kanatlı şiirleri Kazak halkının duygularını zenginleştirmiş, kişiliğini yükseltmiş ve zekasını mükemmelleştirmiştir." diye konuştu.

Tanıtım programının ardından ise "Son Turnalar Giderken" kitabının editörü, TÜRKSOY Kırgızistan Temsilcisi ve Kırgız Halk Şairi Kojogeldi Kültegin, Kazakistan Almatı Eyaleti Kültür İdaresi Başkanı Marlen Kölbayev, Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Yakup Ömeroğlu, şair ve yazar Kenan Çarboğa ve Makatayev'ın oğlu Culdız Makatayev düzenlenen panelde sunum yaptı.

Türk kültürü, Kazakistan, Şiir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazak şair Mukagali Makatayev başkentte anıldı - Son Dakika


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