Kazak şair ve yazar Abay Kunanbayev anıtı Bişkek'te açıldı - Son Dakika
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Kazak şair ve yazar Abay Kunanbayev anıtı Bişkek'te açıldı

26.05.2022 18:37

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kazak şair ve yazar Abay Kunanbayev'in anıtı açıldı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Kazak şair ve yazar Abay Kunanbayev'in anıtı açıldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkeye resmi bir ziyaret için gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Kunanbayev'in anıtını açtı.

Törende davetlilere hitap eden Caparov, "Bugün, Kırgız ve Kazak halkları için önemli bir gün. Bugüne özel bir önem vererek heyecanla ve bir kardeşlik duygusuyla hazırlandık." ifadesini kullandı.

Kazak şair, filozof ve hümanist Abay Kunanbayev'in anıtının açılışında bir araya geldiklerini belirten Caparov, "Eminim Kırgız ve Kazak halkları, tarihin her döneminde birbirlerine destek, güvenilir müttefik ve kardeşlik ilişkilerini sürdürmeye devam edecektir." dedi.

Caparov, Kazakistan ile ittifakı ve stratejik ortaklığını güçlendirmek istediklerini kaydetti.

Tokayev de anıtın dikilmesine verdiği destek için Caparov'a şükranlarını dile getirerek bu adımın iki halkın kardeşliğini güçlendireceğini belirtti.

Kunanbayev'in, "Kırgız ve Kazakların ortak kökenine kimse itiraz edemez." sözünü hatırlatan Tokayev, yakın gelecekte, dayanışmanın bir göstergesi olarak Kazakistan'da Manas anıtının dikileceğini söyledi.

Tokayev, iki halk arasındaki kardeşliğin ve dostluğun asla ihlal edilmeyeceğine olan inancını dile getirdi.

İki lider, Al- Farabi Kazakistan Milli Üniversitesinin Bişkek şubesinin açılışını da yaptı.

Kazak şair ve yazar Abay Kunanbayev anıtı Bişkek'te açıldı
Kazak şair ve yazar Abay Kunanbayev anıtı Bişkek'te açıldı
Kazak şair ve yazar Abay Kunanbayev anıtı Bişkek'te açıldı
Kazak şair ve yazar Abay Kunanbayev anıtı Bişkek'te açıldı

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Kaynak: AA

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