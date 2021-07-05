Kazak sanatçı Musayev 3 kilometrelik Horma Kanyonu'nu dombra çalıp türkü söyleyerek geçti - Son Dakika

Kastamonu'daki programları kapsamında Pınarbaşı ilçesine gelen Kazakistanlı sanatçı Beybit Musayev, 3 kilometrelik Horma Kanyonu'nu dombra çalıp türkü söyleyerek geçti.

Türk Dünyası Kültür Başkentleri Fotoğraf Sergisi ve ünlü Kazak şair Mukagali Makayatev'in "Son Turnalar Giderken" kitabının tanıtımı için Kastamonu'ya gelen Kazakistan heyeti, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ın daveti üzerine Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov başkanlığında Pınarbaşı ilçesinin doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

Heyette yer alan Kazakistanlı dombra sanatçısı Beybit Musayev, bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu'nda dombra çalıp türkü söyledi. Musayev, zaman zaman durarak kanyondan geçen turistlere küçük konserler de verdi.

Musayev, AA muhabirine, Pınarbaşı'nda çok güzel bir tabiatla karşılaştıklarını söyledi.

Horma Kanyonu'nu çok beğendiğini dile getiren Musayev, "Eğer bir insanı şaşırtmak istiyorsan öncelikle buraya getirmen gerekiyor. 3 yılda hiçbir teknoloji kullanmadan bu yol yapılmış. Gelen turistlere kolaylık olsun diye yapılmış. Burada çok güzel emek var. Bu tabiat güzelliğine hayran kalmamak mümkün değil." dedi.

Dombranın Kazak halkı için çok özel olduğuna dikkati çeken Musayev, şöyle devam etti:

"Dombra, Kazak halkının milli çalgısıdır. Kazak halkı için kutsal bir çalgıdır. Kazak halkı dombrasını hiçbir zaman elinden bırakmamıştır. Nereye giderse gitsin, dombrayla gitmiştir. Mukagali Makayatev'ın doğumunun 90. yıl dönümü kapsamında Türkiye'ye gelirken ben de dombramı getirdim. Çocukluktan beri dombra ile ilgileniyorum ve elimden geldiği kadar Kazak halkına dombra ile hizmet vermeye çalışıyorum. 3 kilometrelik yolu dombra ile nasıl geçtiğimi de anlamadım açıkçası. Dombra, bana ayrı bir ilham kaynağıdır."

Kanyondaki sesin dombraya ayrı bir güzellik kattığını vurgulayan Musayev, "Buradaki akustik, sesler çok güzel. Kanyonun her köşesinde ayrı bir akustik ve sesler bana eşlik etti. Buranın akustiğini çok beğendim. Bazı yerlerde kendimi profesyonel sahnede gibi hissederken, bazı yerlerde de tabiatın sesi dombrama ayrı bir hava kattı." ifadesini kullandı.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Yaşar da ilçenin doğal güzellikleri ile ön plana çıktığına işaret ederek, "Dombrayı Türkiye tanımış ve sevmişti. Dombra esintisi ile 3 kilometrelik yolda yürüme keyfine erişmiş olduk. Sanatçımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.