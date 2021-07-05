Üye Girişi
Kazak sanatçı Musayev 3 kilometrelik Horma Kanyonu'nu dombra çalıp türkü söyleyerek geçti - Son Dakika

Kazak sanatçı Musayev 3 kilometrelik Horma Kanyonu'nu dombra çalıp türkü söyleyerek geçti

05.07.2021 12:06
Kazak sanatçı Musayev 3 kilometrelik Horma Kanyonu'nu dombra çalıp türkü söyleyerek geçti, System.String[]

Kastamonu'daki programları kapsamında Pınarbaşı ilçesine gelen Kazakistanlı sanatçı Beybit Musayev, 3 kilometrelik Horma Kanyonu'nu dombra çalıp türkü söyleyerek geçti.

Kastamonu'daki programları kapsamında Pınarbaşı ilçesine gelen Kazakistanlı sanatçı Beybit Musayev, 3 kilometrelik Horma Kanyonu'nu dombra çalıp türkü söyleyerek geçti.

Türk Dünyası Kültür Başkentleri Fotoğraf Sergisi ve ünlü Kazak şair Mukagali Makayatev'in "Son Turnalar Giderken" kitabının tanıtımı için Kastamonu'ya gelen Kazakistan heyeti, Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'ın daveti üzerine Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov başkanlığında Pınarbaşı ilçesinin doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu.

Heyette yer alan Kazakistanlı dombra sanatçısı Beybit Musayev, bir ucundan diğer ucuna 3 kilometre uzunluğundaki ahşap platformla geçilen Horma Kanyonu'nda dombra çalıp türkü söyledi. Musayev, zaman zaman durarak kanyondan geçen turistlere küçük konserler de verdi.

Musayev, AA muhabirine, Pınarbaşı'nda çok güzel bir tabiatla karşılaştıklarını söyledi.

Horma Kanyonu'nu çok beğendiğini dile getiren Musayev, "Eğer bir insanı şaşırtmak istiyorsan öncelikle buraya getirmen gerekiyor. 3 yılda hiçbir teknoloji kullanmadan bu yol yapılmış. Gelen turistlere kolaylık olsun diye yapılmış. Burada çok güzel emek var. Bu tabiat güzelliğine hayran kalmamak mümkün değil." dedi.

Dombranın Kazak halkı için çok özel olduğuna dikkati çeken Musayev, şöyle devam etti:

"Dombra, Kazak halkının milli çalgısıdır. Kazak halkı için kutsal bir çalgıdır. Kazak halkı dombrasını hiçbir zaman elinden bırakmamıştır. Nereye giderse gitsin, dombrayla gitmiştir. Mukagali Makayatev'ın doğumunun 90. yıl dönümü kapsamında Türkiye'ye gelirken ben de dombramı getirdim. Çocukluktan beri dombra ile ilgileniyorum ve elimden geldiği kadar Kazak halkına dombra ile hizmet vermeye çalışıyorum. 3 kilometrelik yolu dombra ile nasıl geçtiğimi de anlamadım açıkçası. Dombra, bana ayrı bir ilham kaynağıdır."

Kanyondaki sesin dombraya ayrı bir güzellik kattığını vurgulayan Musayev, "Buradaki akustik, sesler çok güzel. Kanyonun her köşesinde ayrı bir akustik ve sesler bana eşlik etti. Buranın akustiğini çok beğendim. Bazı yerlerde kendimi profesyonel sahnede gibi hissederken, bazı yerlerde de tabiatın sesi dombrama ayrı bir hava kattı." ifadesini kullandı.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Yaşar da ilçenin doğal güzellikleri ile ön plana çıktığına işaret ederek, "Dombrayı Türkiye tanımış ve sevmişti. Dombra esintisi ile 3 kilometrelik yolda yürüme keyfine erişmiş olduk. Sanatçımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Türk Dünyası, Kazakistan, Kastamonu, Pınarbaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazak sanatçı Musayev 3 kilometrelik Horma Kanyonu'nu dombra çalıp türkü söyleyerek geçti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Adana'lı oyuncu Sergen Eşme, silahlı çatışmada yaralandı 12:07 Adana'lı oyuncu Sergen Eşme, silahlı çatışmada yaralandı İçişleri Bakanlığı, 11:53 İçişleri Bakanlığı, "Süleyman Soylu istifa etti" iddialarına fotoğraf ile cevap verdi Gözü dönen şahıs evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı 11:36 Gözü dönen şahıs evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı
Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı 11:31 Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek 10:31 MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek Son dakika: Memur ve emeklilere müjde! Yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam yolda 10:19 Son dakika: Memur ve emeklilere müjde! Yılın ikinci yarısında yüzde 8,45 zam yolda
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi 09:15 Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi 08:21 Burçin Terzioğlu ile sevgilisi Umut Duygu, denizde aşka geldi

Son Dakika Haberleri
12:06 Adana'lı oyuncu Sergen Eşme, silahlı çatışmada yaralandı
11:55 Türk bayrağıyla kendini yakmaya çalıştı! Alkollü vatandaş panik yarattı
11:53 İçişleri Bakanlığı, "Süleyman Soylu istifa etti" iddialarına fotoğraf ile cevap verdi
11:51 Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları
11:35 Gözü dönen şahıs evini önce yakmaya çalıştı, ardından mutfaktaki su borularını patlattı
11:32 Kripto para tartışması kanlı bitti! İş ortağını kiralık katil tutarak öldürtmüş
11:30 Babası tarafından istismar edildiğini açıklayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek yağdı
11:22 Gram altın yeni haftaya yükselişle başladı, 500 liradan işlem görüyor
11:07 Milletvekili Alpay Özalan, ABD'nin soykırım kararına yazdığı "Amerika Kıtasının Gerçek Sahipleri Kızılderililer" kitabıyla tepki gösterdi
10:58 Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
Türk bayrağıyla kendini yakmaya çalıştı! Alkollü vatandaş panik yarattı Türk bayrağıyla kendini yakmaya çalıştı! Alkollü vatandaş panik yarattı         
11:56
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
Kripto para tartışması kanlı bitti! İş ortağını kiralık katil tutarak öldürtmüş Kripto para tartışması kanlı bitti! İş ortağını kiralık katil tutarak öldürtmüş         
11:33
Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek Temmuzda kira zam oranları belli oldu! En fazla %14,55 oranında zam yapılabilecek         
10:59
Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek Ghezzal'ın transfer haberlerine babası noktayı koydu: Yüzde yüz Beşiktaş'ta devam edecek         
10:26
Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı Son Dakika: Enflasyon, Haziran ayında yüzde 1,94 arttı         
10:04
AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın AK Partili Feyzi İşbaşaran'ın "Bakan Soylu istifa etmiş" iddiası İçişleri tarafından yalanlandı         
08:59
İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı İki aileyi birden karıştırdı! Önce yeğeninin, ardından kız kardeşinin kocasıyla ilişki yaşadı         
08:20
İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış İYİ Parti ve HDP kafa kafaya geldi! Yapılan yeni ankette nefes kesen yarış         
07:19
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı Güldür Güldür Show'da deprem! Naime karakterine can veren Ecem Erkek projeden ayrıldı         
23:51
Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı Şeyma Subaşı'ndan sürpriz karar, Mısırlı sevgilisiyle barıştı         
20:44
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi transferine onay verdi         
17:54
Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı Sinirli boğa çobana saldırdı! Boynuzlarını kullandığı saldırı kameralara yansıdı         
17:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 12:23:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazak sanatçı Musayev 3 kilometrelik Horma Kanyonu'nu dombra çalıp türkü söyleyerek geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement